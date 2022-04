Guía de estilo: cuáles son y cómo se llevan los estampados de la primavera 2022

Los vestidos lisos que no admiten margen de error no son la única opción apta para construir looks rápidos esta primavera. Frente a estas creaciones de espíritu minimalista destacan los diseños estampados. Existen tantas opciones que es difícil determinar un único print de tendencia como hit de estilo de la temporada, aunque los dibujos geométricos y las apuestas de inspiración abstracta siguen sumando adeptas. Conoce en el nuevo vídeo de FASHION la guía de estilo con los 10 estampados clave del momento y atrévete a dar un nuevo aire a clásicos como el print de rayas o el estampado animal. Si no, siempre puedes abrazar las opciones menos convencionales con los diseños de efecto desteñido (tie-dye) o la logomanía.

