El look estilo 'Bratz' de Aitana que ha enamorado a Miguel Bernardeau

Las ganas de los fans de Aitana por disfrutar de su gira 11 razones más tour ha hecho que se agoten las entradas disponibles en preventa, una buena noticia para la cantante que no ha dudado en compartirla con sus millones de seguidores (anunciando también nuevas fechas para quien se haya quedado sin entrada en esta ocasión). La publicación no solo ha llamado la atención por el mensaje y el look de la misma (un conjunto de inspiración Bratz con conexión de estilo con Ariana Grande), también por uno de los comentarios, en concreto el del actor Miguel Bernardeau, pareja de la artista. "Qué guapa eres mi amor", hemos podido leer junto a la imagen. Sin embargo, no todo es lo que parece.

Como decíamos, Aitana se ha rendido a un conjunto (ideado por el estilista Víctor Blanco) en apariencia sencillo pero con un guiño directo a las tendencias. La cantante ha optado por un vestido de punto en color azul, un diseño asimétrico con cremallera en el bajo en uno de los laterales. Se trata de una propuesta de GCDS, el sello que adoran otros iconos de la GenZ como Dua Lipa o Rosalía. Esta marca italiana es una de las responsables del éxito del estilo Bratz, de hecho la firma ha lanzado una colaboración cápsula con la marca de juguetes y curiosamente, uno de los zapatos creados para esta famosas muñecas, son las plataformas que Aitana lleva en el look. Un calzado de tacón muy alto, en color rosa brillante y con hebilla al tobillo, presente también en el armario de Ariana Grande, que las lució el pasado mes de noviembre.

Entre las decenas de comentarios que acompañan a la publicación, ha llamado la atención el de Miguel Bernardeau: "Que guapa eres mi amor", ha escrito el intérprete. Un romántico mensaje que ha enloquecido a los fans pero que, según parece, ha escrito la propia Aitana demostrando una vez más su gran sentido del humor. "He escrito yo este mensaje", ha respondido la cantante al comentario de su pareja, desatando las risas de sus seguidores.

Además de la gira 11 razones más, la exconcursante de Operación Triunfo tiene por delante otro importante proyecto. Tal y como se dio a conocer hace un tiempo, Aitana dará el salto a la televisión en La última, una serie de Disney+ donde compartirá protagonismo con Miguel Bernardeau y que actualmente está en fase de rodaje. Aitana se pondrá en la piel de Candela, una joven que sueña con ser cantante, mientras que Miguel Bernardeau intepretará a Diego, un antiguo compañero de clase de Aitana que lucha por ser boxeador profesional. La serie, cuya fecha de estreno todavía no se sabe, contará con cinco episodios y estará dirigida por Eduard Cortés (Merlí) y Abigail Schaaff (El ministerio del tiempo).