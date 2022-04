Iris Apatow apuesta por un vestido 'denim' y plataformas ¿con guiño a Britney Spears?

Que tus padres sean dos grandes actores de Hollywood y que entre tu círculo de amistad esté Olivia Rodrigo, tu futuro -y éxito- en el mundo del entretenimiento está más que asegurado. No es la primera vez que los primogénitos de celebridades triunfan tanto en la pasarela como en el cine, es el caso de Kaia Gerber, Lily Rose-Depp y ahora Iris Apatow, a quien podremos ver muy pronto en la pequeña pantalla. Con tan solo 19 años, su armario es una auténtica fantasía donde encontramos claros guiños al pasado, y en la última premier de Netflix celebrada en un Hotel de Beverly Hills ha confirmado que forma parte de las chicas de la Generación Z que le apasiona la estética Y2K.

No siempre hay una primera vez para marcar historia en el photocall, y más si es en una ocasión tan especial como esta. Aunque es cierto que ya participó en otros proyectos audiovisuales cuando era más pequeña, la californiana ha consolidado su don de la interpretación en la comedia The Bubble, dirigida y escrita por su padre, el comediante Judd Apatow, que verá la luz en la plataforma el 1 de abril. Para esta cita que ha reunido a la familia de intérpretes, la joven promesa de Hollywood ha deslumbrado con su estilismo, un vestido denim con corsé incorporado y de corte midi que combinó con unas de las plataformas de colores más buscadas de la temporada, las que ha lanzado Valentino.

Si buceamos en sus últimos posados en las redes sociales, podemos dar con decenas de piezas con guiño al pasado, por eso no nos extraña que el conjunto que ha estrenado nos resulte bastante familiar. ¿Se ha inspirado Iris en el repertorio más famoso de Britney Spears? Todo apunta a una confirmación, ya que el look que llevó la diva del pop Gala de los American Music Awards de 2001 firmado por Kurt and Bart, sigue la misma dinámica. Nunca antes un vestido ceñido creado a partir de tejido vaquero ¡ha sido tan inspirador como hasta ahora! La vuelta de la moda que vimos a principios de milenio está aterrizando en los vestidores de las veinteañeras, aunque es cierto que regresan con una versión mucho más actualizada y acorde con los parámetros actuales. Como era de esperar, ha posado frente a las cámaras con su padre y su madre, la actriz Leslie Mann, quien también forma parte del casting de la cinta. ¿Volveremos a verlas compartiendo cartel? ¡Ojalá que sí!