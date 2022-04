Zara confirma la tendencia que ya adelantó Carlota Casiraghi: 'tweed' durante todo el año

Ser icono de estilo no se logra únicamente con elegancia natural o llevando los mejores diseños. Requiere además ir un paso por delante de las tendencias, anticipando qué prendas y estilos arrasarán después en las calles. Esos son los requisitos que han convertido a Olivia Palermo, Chiara Ferragni o Leonie Hanne, entre otras chicas, en prescriptoras de moda, y también a la royal más rompedora de Mónaco, Carlota Casiraghi. La hija de Carolina de Mónaco escogió el pasado verano el look que ahora Zara corona como favorito entre sus últimas novedades, los conjuntos de tweed... durante todo el año.

- Las compras que Carlota Casiraghi haría en la nueva colección de Zara

¿'Tweed' más allá del invierno? Carlota ya dijo 'sí'

El vínculo de Carlota Casiraghi con Chanel es tan fuerte que la royal incluso abrío el último desfile de Alta Costura de la maison. Y es que la simbiosis entre firma y embajadora es perfecta, sus estilos encajan a la perfección. Por ello es lógico que Carlota a menudo escoja diseños en el tejido más icónico de Coco Chanel, el tweed, y no solo en invierno, como harían la mayoría de las chicas. El pasado mes de julio, acertaba de pleno en el Concurso Internacional de Salto de Montercarlo con un dos piezas de Chanel blanco confeccionado en ese acabado y combinado con sandalias. Demostraba así que el elegantísimo tweed no tiene por qué ser únicamente para los meses más fríos, sino que, según sean el diseño y el tono, encaja también en temporadas más cálidas. Una opinión que Zara parece querer corroborar con los primeros looks de su colección de primavera/verano, donde el tweed a todo color manda.

- Si necesitas un look de invitada ideal por 60 euros, Zara y estas tiendas españolas tiene la solución

Zara también se rinde al 'tweed' en primavera/verano

Todavía queda casi un mes para que comience la primavera, pero las buenas temperaturas de estos días provocan que tengamos muchas ganas de estrenar las novedades que ya cuelgan en las tiendas como Zara. Entre vestidos de invitada precioso (y asequibles) y nuevos vaqueros rectos, la firma más famosa de Inditex hace una clara apuesta por los looks de tweed de cara a la próxima temporada con conjuntos de dos o tres piezas en tonos alegres y con faldas cortas. Igual que Carlota, sus estilistas proponen combinarlo con sandalias; una mezcla perfecta para llevar este tipo de tejidos cuando hace más calor.

Americana con pichi a juego, o un traje de chaqueta y minifalda con top coordinado son algunas de las ideas de Zara para llevar el tweed en la época de primavera. El resultado son estilismos ideales que podrías estrenar hoy mismo con botas militares, por ejemplo, y reutilizar en compromisos como bautizos o comuniones más adelante. Además, invertir en un look de estas características siempre es una buena idea porque, aparte de llevarlo conjuntamente, permite separarlo y crear opciones para distintas situaciones, teniendo por seguro que siempre mantienes el toque chic que evoca este tejido tan parisino.

Haz click para ver ‘El Armario de Carlota Casiraghi’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!