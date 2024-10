Kylie Jenner se adelanta a Halloween con la decoración más terrorífica y una tarta de su momento viral como 'villana Disney'

Hace tan solo una semana, durante Paris Fashion Week, la poderosa imagen de Kylie Jenner desfilando bajo el castillo de la princesa Bella Durmiente situado en la zona central de Disneyland Paris dio la vuelta al mundo. ¡Tanto que se volvió viral en cuestión de minutos! Y hace tan solo unas horas, la que debutó cerrando la pasarela Primavera/Verano 2025 de la marca francesa Coperni, ha compartido con sus casi 400 millones de seguidores en las redes sociales la deliciosa sorpresa que le ha llegado directamente a su cocina que disfrutará con sus dos hijos, Stormi y Air.

© Getty Images © kyliejenner

Con la famosa celebración de Halloween a la vuelta de la esquina, una época de adoran los estadounidenses y festejan por todo lo alto en casi todos los sentidos, la pequeña del famoso clan Kardashian-Jenner es gran aficionado a ello. Y para su sorpresa, ha mostrado el regalo que ha recibido, nada más ni nada menos una impresionante tarta personalizada con un guiño a su último hito histórico.

Como podrás ver, por un momento se mimetizó en el personaje de una villana de Disney enfundada en un vestidazo negro palabra de honor con gran falda con volumen. Una escena que ya forma parte de su vida y que se ha representado en esta gran tarta de varios pisos en la que no faltan el cuidado de los detalles, desde las torres puntiagudas con el techo bicolor, hasta el picaporte plateado de la puerta y los arbustos verdes.

La decoración de Kylie Jenner

La empresaria cada vez se acerca más a su público compartiendo momentos casuales y familiares, y aunque aún quedan largas semanas para la esperada noche de Halloween, su impresionante mansión situada en la zona de lujo Hidden Hills, en California ya se ha vestido de terror. Con un video casero que titulaba "estamos en el espíritu de Halloween aquí", ha mostrado cómo ha decorado la fachada exterior. No es la primera vez que lo hace, convirtiéndose esta gesto en toda una tradición que une a las hermanas, y en esta ocasión ha optado por colocar grandes esqueletos en la puerta de su casa con decenas y decenas de calabazas de varios colores y tamaños a los pies de las escaleras.

© kyliejenner

Con estos muñecos, su hogar se convierte en pura inspiración para los amantes del miedo. Una pasión que une desde hace años y años a las chicas Kardashian demostrando que no hay nada imposible para ellas, ¡ni la la noche más espeluznante! Y según hemos descubierto buceando por las redes sociales, no ha sido la única que ya ha dado la bienvenida a esta festividad a través de la carísima decoración que el equipo de montaje necesita varios días y muchas horas para conseguir este resultado perfecto.

La casa de Khloe Kardashian

Una de sus hermanísimas también ha decidido disfrazar su gran mansión. Hablamos de Khloe Kardashian, la empresaria con una marca de ropa especializada en denim que se ha colado en influyentes armarios del sector. Según confesaba en las redes sociales, sus ideas de decoraciones de Halloween han solido ser más minimalistas durante las últimas temporadas, pero esta vez ha roto con esta dinámica para sorprender con una versión mucho más llamativa y aterradora a sus pequeños, True y Tatum Thompson.

© khloekardashian © khloekardashian

Este 2024 ha aportado por colocar dos grandísimos y altísimos esqueletos vestidos de traje de chaqueta de rayas diplomáticas, una idea que representa al personaje Jack Skellington de la famosa película The Nightmare Before Christmas inspirado en los dibujos de Tim Burton. Un imponente recibimiento, no apto para los miedosos, que no deja indiferente a nadie una vez que llegas a los pies de la escalinata de su mansión con jardín, que también está plagada de muchísimas calabazas de diferentes tonos y tamaños.

© khloekardashian © khloekardashian

Como ha publicado, también ha optado por añadir a su hogar embrujado fantasmas que cuelgan del techo y grandes escobas de brujas creadas a partir de materiales naturales colocadas en la entrada. Aunque aún tendremos que esperar para saber cómo serán sus famosas cenas en familia, este adelanto nos afirma que las Kardashian adoran Halloween, y no tienen miedo a ser las reinas de la decoración.