Victoria Beckham comparte fotos inéditas de su boda: la prueba de vestuario, el 'jet' privado...

No hay dudas de que Victoria y David Beckham han protagonizado el momento viral de la semana del que todo el mundo habla y con el que nos han demostrado la consolidada relación que tienen. ¿Cómo lo han hecho? Con motivo del 25º aniversario de su matrimonio, han rescatado del baúl de los recuerdos los looks personalizados (¡de color morado!) que llevaron en el día de su millonaria y mediática boda que tuvo lugar en el castillo irlandés de Luttrellstown. ¡Y no ha sido lo único a lo que le han sacudido el polvo! Hace unas horas, la diseñadora de moda ha compartido en las redes sociales con sus 33 millones de seguidores un divertido álbum de aquellos días previos de preparativos con imágenes inéditas que te mostramos.

1 9 © Instagram Un trono icónico Además de la historia que hay tras su romance, hubo otro detalle de lo más barroco que acaparó gran atención aquella fecha: ¡los tronos de terciopelo morado! Lo que no sabíamos es que la pareja los probó días antes de casarse ante los ojos de sus creadores. Lo hicieron sentados, vestidos con ropa casual que hoy mismo podría seguir luciendo, y lo que no pasa desapercibido es que tuvieron que adentrarse en una gran caja en la que estaban resguardados estas piezas para confirmar si el tamaño era el correcto.

2 9 © Instagram Una reina muy feliz Como ella misma ha confesado tras publicar esta instantánea en la que se le ve sonriente, con su melena cortita tan característica de aquella época y con un minivestido negro ceñido con chaqueta de cuero cortito, "claramente, ¡me encantó el mío desde el principio!" dice sobre su querido trono.

3 9 © Instagram El momento de los votos Con 24 años la gran estrella de fútbol inglesa aparece sentada en la cocina familiar de sus padres, sin camiseta y muy concentrado, con bolígrafo en mano y papel blanco escribiendo las palabras más importantes que diría al amor su vida de la que estaba (y está) perdidamente enamorado.

4 9 © Instagram Un vuelo anecdótico Al celebrarse la boda lejos de su casa, como hemos mencionado reservaron un gran castillo cerca de Dublín, tuvieron que optar por un viaje en un jet privado junto a su pequeño bebé Brooklyn y la madre del novio, los hermanos Luises y Christian de Victoria y su madre Jackie. "Volando con estilo, ¡y mi vestido de novia! Mucho espacio para las piernas como podéis ver 😂".

5 9 © victoriabeckham La prueba del vestido de novia El momento de la prueba del traje nupcial es uno de los más importantes y emocionantes a los momentos previos, ¡y el suyo no fue un caso excepcional! Así podemos verla, feliz y nerviosa luciendo el que sería el diseño más importante que sigue colgando de su amplio y lujoso armario. "Una de las últimas pruebas para mi vestido de novia. Siempre agradecida a Vera Wang por dar vida a mi visión y, por supuesto, a Mister Pearl por esculpir mi cintura con su precioso corsé" cuenta.

6 9 © victoriabeckham La tarta que no habíamos visto Aunque tuvieron una gran tarta de bodas que seguimos recordando, no sabíamos que le regalaron otra de lo más variopinta que combinaba manzanas con varios pisos de dulce. Un diseño que nadie imaginaba y que arrancó la risa de la familia. "¡Quién podría olvidar esa tarta y esos toppers de fondant desnudos! 🤣"explica la ex Spice Girl.

7 9 El look viral Como hemos mencionado, Victoria lució para la recepción tras prometerse amor eterno un diseño morado creado especialmente para ella. Y en esta imagen aparece en una de la pruebas principales que dio vida al look que finalmente llevaría para el gran día. "Añadiendo los toques florales finales a mi vestido de recepción, único en su especie, diseñado por el increíble Antonio Berardi".

8 9 © Instagram El mini traje para... Y David no solo iba a conjunto de Victoria, ¡también del pequeño Brooklyn! Los padres primerizos diseñaron para su primogénito un traje de chaqueta del mismo tono, ¡y con sombrero de copa incluido!