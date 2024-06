La noticia inesperada de la semana: Virgine Viard abandona la casa Chanel

Aunque había ciertos rumores, nadie imaginaba que fueran ciertos, pero hace tan solo unas horas que han confirmado la noticia que ya ha dado la vuelta al globo terráqueo: Virgine Viard deja la dirección creativa de Chanel. La que fue la mano derecha del recordado káiser de la moda, Karl Lagerfeld, y quien, tras su fallecimiento en 2019, tomó las riendas de la histórica casa de moda, abandona su puesto de trabajo. Pero, ¿por qué ha causado tanto revuelo esta decisión? Porque no se trata de una artista más, ha formado parte de la familia parisina desde hace tres décadas, aunque este temporada será la última vez que lo haga.

Desde aquel debut en solitario con la colección Alta Costura Otoño/Invierno 2019 en París, demostró el gran conocimiento sobre los códigos y las normas que consolidó la firma desde su nacimiento, aunque bien es cierto que con el paso del tiempo y los cientos de looks que ha subido a las pasarelas internacionales, ella (la primera mujer que ha estado en esta posición desde su fundadora, Gabrielle Chanel) quiso adapatarlos a la vida actual de las mujeres."Chanel confirma la marcha de Virginie Viard tras una rica colaboración de cinco años como directora artística de las colecciones de moda, durante los cuales ha sido capaz de renovar los códigos de la casa respetando el patrimonio creativo de Chanel, y casi 30 años dentro de la casa", ha dicho la maison en un comunicado.

Nos encontramos ante un vals de moda, en el que los diseñadores entran y salen (¡cada vez más a menudo!) de sus cargos, dejándo al público sin palabras, como hace unas semanas, cuando conocimos que el italiano Pierpaolo Piccioli ya no trabajaría más para Valentino. Y, en esta ocasión, nos preguntamos qué ha pasado, ¿habrá sido una decisión personal? ¿No funcionaba su visión ente la nueva generación y no generaba las suficientes ventas? ¿Virgine tiene en mente crear su propio proyecto o se tomará un descanso laboral? Muchas dudas que surgen a raíz de esta división que deja huérfana a una de las casa de moda más importantes de la industria, ¿quién ocupará su lugar, será alguien nuevo o un amigo de la maison? Aún no lo sabemos, tendremos que esperar para conocer el nombre que hará que regrese con más fuerza.

Lo que sí podemos asegurar es que en un abrir y cerrar de ojos dará comienzo la espera Semana de la Alta Costura de París (el próximo mes de julio) y, según ha adelantado la compañía, ella seguirá a cargo de la línea Otoño/Invierno 2025, es decir, será su último desfile bajo el apellido Chanel. ¿Será una despedida por todo lo alto bañada de tweed, brillos y perlas?