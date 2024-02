Hablamos con Itzan Escamilla ('Élite'): del look que revolucionó las redes a su última 'fake new'

El 5 de octubre de 2018 la vida de un grupo de jóvenes actores españoles dio un giro de 180 grados. Aquel viernes se estrenó en Netflix Élite, serie que ha revolucionado la cultura pop de nuestro país y que se ha convertido en una cantera de intérpretes que han ascendido a estrellas internacionales, como Ester Expósito, Miguel Bernardeu, Georgina Amorós o Itzan Escamilla, entre otros. "Se vive de manera surrealista" nos confiesa este último, con quien nos damos cita en Formigal para charlar acerca de su paso por la popular serie, pero también sobre su pasión por la moda, sus próximos proyectos y las fake news que le acompañan inevitablemente. Hasta el Pirineo aragonés nos desplazamos para disfrutar junto a él -y varias decenas de influencers- de Nevalia, una experiencia de esquí y fiesta de la mano de Ron Barceló. Allí, el actor hace gala desde el primer minuto de una serenidad y timidez que comparte con su personaje en la aclamada ficción (características que chocan con su gran popularidad), y nos contesta feliz e ilusionado ante el futuro.

¿Qué significa para ti estar en Nevalia?

Estoy muy, muy agradecido y es un placer, lo estamos disfrutando mucho. Es una oportunidad para venir con un amigo, para conocer gente nueva, y esquiar y pasarlo bien.

¿Qué es lo que más te está gustando de la experiencia?

¡Esquiar! Y la gente que conoces.

Tu salto a la fama fue muy repentino y a nivel mundial. ¿Cómo se vive ese cambio de la noche a la mañana?

Pues se vive de manera... surrealista. Sí, es bastante surrealista. Pero bueno, luego poco a poco como que tu cuerpo, aunque parezca mentira, a estas cosas se acostumbra bastante rápido y lo empiezas a procesar más tarde.

¿Cómo mantienes los pies en el suelo en esa situación?

No sé, tampoco tengo una respuesta muy clara para eso porque... Realmente igual suena prepotente, pero es que nunca he sentido esta cosa de volar alto. Yo tengo mis amigos de siempre, y mi familia, y me junto con ellos y no tengo nunca esa sensación.

Pero simplemente al abrir el móvil ves 6 millones de seguidores en redes, tiene que ser impactante, ¿no?

Es que no le doy como mucha importancia. La única diferencia que a día de hoy tengo y le doy es que me sirven de vez en cuando como herramienta de trabajo y demás, y que, obviamente, tengo que cuidar ciertas cosas, no puedo subir lo que me dé la gana. Pero no le doy demasiada importancia, me meto cuando me quiero meter. Bueno, miento, me meto bastante, la verdad, pero a mi perfil no le doy mucha importancia.

Como dices, te sirven como herramienta de trabajo y te abren puertas a otras industrias como la de la moda. Te hemos visto en las Fashion Weeks de Milán, París... ¿Te gusta?

Bastante, sí. Me gusta sobre todo, más que la parte mercantil de la industria, que bueno, es inherente, me gusta la parte creativa de la moda.

Hemos visto que no tienes miedo de arriesgar con los looks, y hace unos meses se te hizo viral uno que llevaste en el front row de Milán con unos shorts de cuero.

¡Sí! Se hizo viral... pero me lo tomé a broma.

¿Crees que todavía no se entiende bien cierta innovación en moda masculina?

Supongo, pero porque tampoco hay como tanta cultura como de moda en general. Osea, al final está el fast fashion, que es un poco lo que todo el mundo controla, pero más allá, que al final es lo interesante, hay propuestas un poco más diferentes, y la gente que está en el mundo de la moda tampoco está como muy familiarizada.

¿Consideras que cada vez se rompen más barreras en este tema?

Sí, claro. Y, mira, por ejemplo, la visibilidad en redes ayuda, supongo, a abrir un poco la cabeza.

¿Tienes alguna persona que te inspire a nivel de moda?

Sí, claro. John Galliano.

Te tengo que preguntar otro tema que ha sido muy viral estas semanas. ¿Qué ha pasado con Álvaro de Luna, que dicen que es tu hermano?

Sí, eso me llegó a mí también. Le hicieron una entrevista en un programa que tienen como este gag de hacer fake news, y de verdad que se han salido. Es verdad que tiene un aire a mí y lo hacen bastante bien. Y al principio, como lo hacen serio, me rayó incluso a mí, ¿sabes? Digo, ¡tengo un hermano perdido!

La serie Élite marcó un antes y un después en tu vida y en la de muchos compañeros pero, ¿crees que hay un prejuicio contra la serie y contra los actores que salís de allí?

Creo que en España en concreto tenemos bastante prejuicio con nuestra ficción en general, cada vez menos, pero la seguimos teniendo.

¿Te has sentido encasillado al acabar la serie?

Hombre, es que es inevitable que haya que luchar contra eso cuando, efectivamente, has pertenecido o tu cara se ha reconocido en un aparato tan grande. Es inevitable porque al final el público, o los que están detrás en la industria, te asocian a eso directamente, es natural. Pero bueno, sí que es verdad que pienso que deberíamos también en este sentido tener la cabeza un poco más abierta y quizás juzgar menos, a lo mejor encasillar menos, que creo que en otros lados del mundo se hace más.

¿Lo dices porque te has sentido más valorado fuera de España?

No, es que es distinto, pero no te podría decir que más valorado.

Fuiste uno de los últimos de la primera generación de Élite en dejar la serie. ¿Cómo fue tomar esa decisión?

Pues fue de manera natural. A mí también me apetecía ya empezar a organizar mi camino y buscar un poco mi identidad, al final al estar mucho tiempo en la serie... Creativamente y como actor, me apetecía empezar ya a salir y desarrollar mi carrera. Pero bueno, fue complicado, con vértigo, claro, porque estás mucho tiempo en un proyecto que te arropa y demás, pero es necesario.

¿Volverías en la última temporada si la trama lo permitiera?

No, porque es un viaje que ya he cerrado y que ya no tiene sentido para mí volver.

Tu próximo proyecto es la serie Midnight Family, hablános un poco de ella

No tengo fecha de estreno concreto aún, pero creo que en verano. Es un proyecto de Apple TV producido por Fábula, que es la productora de los hermanos Larraín. Es un proyecto muy guay, porque son directores muy potentes de allí de México y también Argentina, muy cinematográficos. Cuenta la historia de una familia que tiene un negocio de una ambulancia ilegal en México, que es algo que se da mucho allí, que compiten contra las ambulancias públicas porque no hay demasiado servicio. Un cambio de registro total.

¿Qué sería lo próximo que te apetecería hacer?

Una película, no te diría ningún género en concreto, una historia que me interese contar.

¿Y algún actor en concreto con el que te apetecería trabajar?

Muchos. Español, me gusta mucho Eduard Fernández, pero tengo muchísimos, en estas preguntas luego nunca se me ocurre ninguno. Mira, también por decir jóvenes, me gusta mucho Patrick Criado, y Nacho Sánchez. Me encanta.