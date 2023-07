Celebra este verano con el vino espumoso que triunfa en los 'hotspots' de las ciudades de moda

Se acabaron las excusas. La jornada intensiva laboral fue especialmente creada para este momento: disfrutar del verano intensamente día y noche, sin pensar en las preocupaciones de la rutina y exprimiendo cada segundo del presente. La temporada estival llega en todo su esplendor para transmitirte esas ganas de reunirte con tu gente y celebrar. Porque cualquier razón es más que suficiente para salir a festejar a los locales y fiestas de moda de tu ciudad y montarte los planes más únicos que recordarás siempre. Solo necesitas añadirle a tu vida las burbujas de la felicidad que encontrarás en esta lujosa bebida.

Madrid, Barcelona, Ibiza y Cádiz se visten de gala tras la Golden hour para invitarte a vivir y sentir cada momento como si fuera el último, sin dejar que se te escape ningún plan, emoción o sorbo de alegría. Sí, has leído bien, y es que el verano está para bebérselo y Codorníu se ocupará de impregnarle del sabor más chispeante con su selección de vinos espumosos Codorníu Ars Collecta. Entre ellos encontrarás un Blanc de Blancs, un Blanc de Noirs y un Grand Rosé, predominando la Chardonnay y la Pinot Noir. Descubre estas propuestas del Mejor Enólogo de vinos espumosos del mundo, Bruno Colomer, en los it places con más estilo que aquí te proponemos y déjate embaucar por la exclusividad y el glamour que desprende cada botella. ¡Celebrémonos más!

Ver galería

Codorníu te invita a celebrarte más

Ibiza es La Isla Bonita, vista desde el inmenso cielo y desde las profundidades del mar, desde que amanece y hasta que el sol se despide… pero sobre todo lo es cuando tú la disfrutas. Para los cinéfilos, como es el caso del intérprete y amigo de la marca Álex Pastrana, el place to be es Amante, el escenario al aire libre donde podrás disfrutar de las mejores cintas entre las burbujas de glamour de Codorníu. Y ya que hablamos de espectáculos, tampoco deberás perderte las vistas a la fascinante puesta de sol que te ofrece el Hostal la Torre, lugar que también es el favorito de la amiga de la marca Saray Luis Martín. Y si eres de los que les gusta refrescarse con una buena sangría, date un paseo por Blue Marlin Ibiza, el beach club donde podrás disfrutar de Codorníu Ars Collecta Grand Rosé.

Ver galería

Cuando el glamour supera todas las fronteras

Aunque te cueste imaginarlo, Madrid y Barcelona no son ciudades tan distintas cuando se trata de exclusividad y estilo: el buen gusto de sus locales y fiestas más urban las une irremediablemente como un dúo mágico por el que te costará decidirte. La capital presume de terrazas llenas de vida en las que cualquier hora es buena para celebrar la ilusión por los futuros planes veraniegos. Codorníu Ars Collecta te estará esperando en pequeños oasis de lujo como en Bianca, y Ramsés, o Ella Skybar. Por otro lado, la ciudad condal no tiene que hacer grandes esfuerzos para maravillarte: coge a tus amigos y llévatelos a recorrer los lugares perfectos donde disfrutar de los mejores sunsets. Regala a tus ojos unas impresionantes vistas desde The Roof de The Edition Barcelona o la azotea del Hotel Kimpton Vividora.

Cádiz es el rey indiscutible de los mejores chiringuitos playeros y por eso homenajea tu llegada con los cócteles y las Rosé Party de Codorníu Ars Collecta en Hotel Boutique Varadero, Mojama Beach o Feduchy Playa. Unas citas elegantes al más puro estilo old money que no fallarán en brindarte esa chispa de distinción que todos buscamos en nuestras celebraciones. Así que, ya sabes, ¡es hora de poner rumbo al sur!

Ver galería

Un vino espumoso nacido para brillar

Ha nacido una estrella. Una bebida que protagonizará tu verano de película y que endulzará la trama tanto como tú te atrevas. Y es que Codorníu es capaz de la inspiración más artística y prestigiosa que puedas imaginar de entre todos los vinos: Codorníu Ars Collecta presenta una etiqueta luminosa que captará tu atención y aportará ese toque fashion tan distintivo de la marca a tus noches más especiales. Hasta 8 horas podrás contagiarte de todo el glamour de su iluminación mientras celebras por todo y por nada. Porque sí, no nos hacen falta razones para celebrarnos más.

Ver galería