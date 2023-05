Todo sobre la exposición que celebra los 60 años de 'La pantera rosa'

No todo el mundo conoce la verdadera historia de La pantera rosa, pero la inmensa mayoría sí hemos sonreído con la Pantera. El famoso dibujo protagonista de muchísimas producciones nació, en realidad, por casualidad: fue creado en 1963 por el humorista y animador Friz Freleng para acompañar los créditos de un largometraje que, aunque contaba con ese nombre (The Pink Panther), trataba sobre el robo de un gran diamante rosa. La animación gustó tanto que, al año siguiente, protagonizó su propio corto. Este ganó un Oscar, dió lugar a la primera de muchas series... y así surgió al mito. Seis décadas después, el adorable y divertido felino sigue inspirando, y mucho: ahora son 33 los creadores que lo revisitan en la cuarta edición de Lucha de Gigantes, una iniciativa de Gabriel Suarez y Aleix Gordo que busca acercar el arte al gran público; exactamente como hiciera La pantera rosa en su época.

"Lucha de Gigantes se apoya en el arte figurativo y en la figura de la Pantera Rosa para recuperar la genética democrática y la proximidad al público características del pop art británico y americano", explican los organizadores de esta exposición que podrá visitarse del 25 al 28 de mayo en el Hotel ONLY You Barquillo (Calle Barquillo, número 21). "Como un happening en el corazón de la ciudad de Madrid, reivindica un contexto donde la experiencia artística sea más emocionante y mejor entendida por todos los públicos", añaden. La muestra contará con los trabajos de, entre otros, Sandra Rojo, Sol Felpeto y Jaime Sancorlo, quienes nos han explicado en primicia sus pinturas.

Sandra Rojo

La diseñadora de la firma de joyas Suárez adora el arte desde niña y se ha especializado en la creación de piezas de cerámica y en la pintura al óleo, que es la técnica escogida para este proyecto. "El enfoque lo he hecho desde el humor. Si has visto La pantera rosa alguna vez, conocerás el personaje de Big Nose, que pinta la pared de azul y la Pantera va detrás, pintando de rosa encima. He querido que, en este caso, la Pantera pintase uno de mis cielos y Big Nose, con tal de chinchar, pinta de rosa encima", nos cuenta Sandra Rojo (Madrid, 1985), quien también querría reimaginar con su pincel otros personajes de dibujos: "Me encanta Snoopy, va a su bola tanto, y Charlie Brown me resulta tan tierno...".

Sol Felpeto

Es una de las debutantes de esta cuarta edición de Lucha de Gigantes, un proyecto que le atrajo desde el primero momento: "Cuando Gabriel me llamó, fue un sí instantáneo. El hecho de que la Pantera Rosa sea uno de los felinos más icónicos de la historia de la tele, hizo que quisiera ser parte de esta nueva exposición", recuerda Sol Felpeto (Venezuela, 1990), quien se ha centrado en el capítulo Pink in the clink como referencia. "La técnica cartoon es mi especialidad, seguí la línea de mi trabajo usual que resalta por fondos blancos, colores brillantes y textos humorístico. Mi trabajo tiene como protagonistas indiscutibles a los gatos, y poder retratar a la Pantera en su 60 aniversario, es un honor para mí", explica la artista venezolana, que firma la siguiente obra.

Jaime Sancorlo

"La Pantera Rosa es un personaje que ha sido reinterpretado y se ha adaptado a diferentes culturas y formatos, lo que creo que da mucho juego a la hora de ofrecer nuevos enfoques y perspectivas a través del arte". Quien habla es Jaime Sancorlo (Madrid, 1980), un artista que, desde niño, se ha visto atraído por las películas de animación y los comics. "Desde los personajes de dibujos de Disney o Looney Tunes, hasta el cine de Spielberg con películas tan icónicas como E.T., o de cine bélico y ambientadas en la segunda guerra mundial como Salvar al soldado Ryan", enumera sobre otras referencias que también podemos intuir en su pieza para Lucha de Gigantes.

"He seguido con mi actual línea de trabajo donde represento escenas militares en blanco y negro en las que introduzco elementos a color de la cultura pop. En este caso, he representado uno de los celebres vehículos todoterreno utilizados por el S.A.S del ejercito británico para sus operaciones en el desierto, cuya pintura rosa a modo de camuflaje, les hizo popularmente conocidos como "Pink Panthers". Big Nose aparece sobresaltado al mando del vehículo, al percatarse de como la ingeniosa Pantera, haciendo uso de su varita mágica, ha teñido de rosa su uniforme y ha hecho desaparecer todo el armamento, convirtiendo con su hechizo a la unidad en una pacífica patrulla rosa del desierto", explica a FASHION acerca de su pintura.

Sobre esta iniciativa colectiva, los tres artistas destacan lo enriquecedor que resulta el análisis de un mismo concepto, la Pantera en este caso, desde distintas perpectivas. "La diversidad de puntos de vista es lo que le da razón de ser a esta exposición", explica Sol, quien agradece que, en nuestro país, se apueste por el talento local así como por el internacional. "Siento que en los últimos años, Madrid ha crecido mucho artísticamente trayendo y presentando artistas de todo el mundo, sobre todo jóvenes contemporáneos y emergentes. Se ha abierto al mercado internacional y, aunque todavía queda un gran camino por recorrer, creo que tiene un gran potencial para estar a la altura de otras ciudades icónicas conocidas por su escena cultural". Una visión, la de Madrid como capital del arte para todos, con la que coinciden Sandra Rojo y Jaime Sancorlo, y que proyectos como Lucha de Gigantes confirman.