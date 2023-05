Si adoras 'El diablo se viste de Prada', toma nota: la mansión de Miranda Presley está a la venta

Siempre solemos soñar con adentrarnos en la vida de nuestros personajes de ficción favorita, en sus lujosos y divertido vestidores, en las fiestas exclusivas derrochando glamour, en su grupo de amigas... Pero también en la intimidad de su casa. Son muchas las producciones que recrean las localizaciones en los estudios de grabación, pero hay otras que se ruedan en propiedades que existen en la vida real, como es el caso de la célebre película El Diablo viste de Prada que hoy vuelve a ser noticia por un motivo que poco tiene que ver con su copiadísimo vestuario: la casa de una de las protagonistas está en venta.

- Los secretos del vestuario de 'El Diablo se viste de Prada' que aún no conoces

Aunque uno de sus personajes principales, Anne Hathaway está viviendo una maravillosa etapa en términos profesionales, en realidad en esta ocasión nos referimos a Meryl Streep, o mejor dicho, a la reconocida editora jefe de moda Miranda Presley... ¡y a su hogar! Sí, nos referimos a esa maravillosa mansión de cinco pisos, siete habitaciones y 10 baños localizada en el corazón de la Gran Manzana, dio mucho de qué hablar a lo largo de la trama. ¿Por qué? Si eres fan de la cinta sabras que la becaria Andy Sachs tenía que entregar cada noche el libro resumen de las publicaciones que formarían parte de la nuevo ejemplar de la revista Runway al inicio de las escaleras del interior. Una importante responsabilidad que debía hacer con cautela y discreción que terminó siendo todo lo contrario.

- Anne Hathaway estuvo a punto de no ser Andy en 'El Diablo Viste de Prada'

Seguramente recordarás esta mítica escena y te enamoraste de cada rincón de las estancias como nosotras, porque no solo Miranda tenía buen gusto al elegir estilismos, también en cuanto a decoración, he aquí las pruebas: lámparas de araña, alfombras elegantes, flores frescas... Pues tenemos una buena noticia que te alegrá el viernes, la casa de ensueño situada en el Upper East Side, concretamente en la irección 129 East 73rd Street, ¡está a la venta! Sí, como lees. Según hemos podido conocer, este inmueble que fue diseñada por Stanford White y tiene un enorme jardín, cancha de baloncesto, una amplia cocina y muchos muros blancos, ha salido ya al mercado inesperadamente. Pero no todos los bolsillos podrán acceder a su compra, porque su oferta es de nada más ni menos que de... ¡27,5 millones de dólares!

- ¿Sueñas con vivir como Carrie Bradshaw? Ahora puedes alquilar su apartamento de 'Sexo en Nueva York'

Y no ha sido la única producción de éxito que ha tenido lugar en sus amplias y acogedoras estancias de techos altos, en ella también se grabó el último capítulo de Gossip Girl, la esperadísima boda de Serena van der Woodsen y Dan Humprey en la que apareció con el famoso vestido de novia de Alta Costura confeccionado en lamé dorado. ¿Veremos algun rincón más de nuestras series y películas favoritas ponerse a la venta? Por lo pronto también podrás alquilar el icónico apartamento de Carrie Bradshaw en West Village.