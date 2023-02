Hablamos con Claudia Traisac: 'En Hollywood se sufre igual o más que aquí'

Saltó a la fama como uno de los amores de Carlitos en Cuéntame, pero probablemente la generación Z identifique más a Claudia Traisac por su participación en Paquita Salas. Además de en estas dos series que son, por diferentes motivos, historia de nuestro país, la actriz ha trabajado en una veintena de producciones de televisión y otras tantas películas, incluyendo su incursión en Hollywood junto a actores de la talla de Benicio del Toro. Sin embargo, bastan unos minutos de conversación con ella para descubrir que vive su carrera y su fama de una manera muy natural, con los pies en la tierra y, como ella misma dice, fijándose sus propios tiempos 'a fuego lento'. Ahora, Claudia se encuentra en una nueva etapa en la que se siente preparada para afrontar nuevos desafíos, como atreverse más con la moda, probar suerte trabajando en otros países... ¡o esquiar! Nos damos cita con ella en Formigal -donde viaja para asistir a Nevalia, una experiencia de nieve y fiesta organizada por Ron Barceló- y nos demuestra que, pasito a pasito, puede conseguir todo lo que se proponga.

Después de varias series muy exitosas vuelves a la gran pantalla. ¿Qué te gusta más, el cine, la televisión, el teatro…?

Esta pregunta siempre es dificilísima porque es como elegir entre mamá o papá. Es tan diferente la experiencia entre hacer teatro o musicales a hacer una serie grande o una película pequeña… Pero, al final, siempre hay algo en común, que tiene que ver con contar historias y, si estás en conexión con el proyecto, creo que al final cualquier medio es increíble, me gustan todos. Es verdad que el teatro tiene al final esa cosa como del público y la adrenalina, pero también en el cine y la tele tienes al equipo que es como el primer público y sigues con el gusanillo que no se quita nunca.

Decías que has hecho series más pequeñas y otros trabajos con productoras más grandes. ¿Cómo ves el futuro del cine y la televisión con respecto a estas nuevas plataformas?

No tengo ni idea, la verdad. Y creo que nadie lo sabe, lo que se preveía que iba a pasar no es del todo lo que está pasando, creo que es un momento de mucha producción. A veces me da un poco de miedo porque no sé si se hacen tantas cosas donde la calidad sea lo importante, sino que a veces se hacen muchas cosas como si fuera una especie de monstruo que necesita tener muchas producciones. Pero bueno, justo este año creo que ha habido cosas muy interesantes en cine y tele, creo que es un momento de cambio y de encontrar nuevas voces. Estoy expectante por ver qué viene.

A la hora de trabajar ¿notas mucho la diferencia entre hacerlo con un equipo pequeño o una superproducción?

Lo que notas sobre todo es la vinculación con el equipo, y la conexión que tienen los creadores a la hora de hacer un proyecto. Cuando haces algo en el que el director o directora está haciendo como ‘su bebé’, está todo el mundo súper implicado y ponen mucho mimo. Al hacer una serie grande eres un poco parte de un engranaje mayor e igual la implicación es otra. Pero bueno, también depende del proyecto y de la historia que hay detrás, he estado en producciones grandes donde todo el mundo estaba dejándose la piel como Vivir sin permiso, que era muy personal para todo el equipo.

Tu próximo proyecto es interpretar a Sandra Mozarowsky, actriz del destape en los 70 que falleció a los 18 años. ¿Qué nos puedes avanzar de este proyecto?

Yo estoy muy nerviosa porque es una película que no he visto aún, muy pequeña, muy indie y tengo mucha curiosidad por ver cómo ha quedado. Es extremadamente íntima, con una óptica muy cercana a ella, es una ficción basada en una persona real pero no es un biopic, está inspirada pero no sabemos realmente lo que pasó ni hay tanta información sobre Sandra Mozarowsky, así que es una especia de homenaje y sueño, de poema.

¿Cómo te preparas un personaje como este, tan profundo y con una historia tan dramática?

Yo creo que es el personaje que más me he preparado nunca. También es verdad que siento que, como empecé muy pequeña, ha habido diferentes épocas en mi vida y desde la pandemia, que tuve un parón aposta, he entrado en otra etapa de mi vida como actriz en la que me apetece hacer cosas con las que me sienta más identificada y trabajar desde un lugar muy personal. Por eso, me lo preparé mucho, me lo preparé con un coach, hablamos mucho con el director y lo interesante era cómo poder estar de la forma más personal posible sin que me destrozara a mí como Claudia, su final es trágico y hacía mucho hincapié en dejarme la piel en pero trabajar desde un lugar donde no me hiciera daño.

Por tu trabajo vas a muchas alfombras rojas, hace poco has estado en los Premios Feroz. ¿Cómo afrontas el proceso de elegir vestido, joyas, maquillaje, posar ante los fotógrafos, etc.?

Lo paso fatal porque hasta ahora no me había interesado lo más mínimo e intentaba pasar un poco desapercibida porque me gustaba trabajar como actriz y el resto, el ruido que eso genera, me agobiaba bastante. Ahora he hecho las paces con esto y me empieza a divertir la moda, creo que es un poco lo que me está pasando en este viaje con el esquí, que siempre he pensado que era torpe pero, de repente, me lanzo. Sí que me apetece jugar más con la moda pero es un estrés, me cuesta.

Dices que te apetece más jugar con la moda. Estás aquí en un viaje con varias influencers que viven, precisamente, de enseñar sus looks. ¿Te apetecería hacer algún trabajo de este estilo, como influencer de moda?

Yo con Instagram tengo una relación de amor-odio porque descubro cosas muy guays a través de este mundo y creo que es una plataforma súper actual. Pero, a la vez, me parece destructiva en sí misma la red, creo que genera muchas inseguridades y muchas falsas expectativas a la gente. Me cuesta un poco relacionarme con Instagram pero igual, ahora estoy intentando ser más fluida. La verdad que la moda me parece muy divertida y me gustaría hacer cosas de moda y poder hacer campañas y fotos, me encanta la fotografía. Así que sí, me lo quiero currar un poco más.

Has trabajado en Escobar: Paraíso perdido junto a Benicio del Toro y tienes una relación muy estrecha con Hollywood. ¿No han surgido más oportunidades allí o es que no es algo que te interese?

Cuando hice la película y tenía un agente y una relación más cercana a todo ese mundo era muy pequeña, necesité hacer más carrera en España. Nunca he sido una persona especialmente precoz, soy más de fuego lento, y para mí era un mundo demasiado grande, competitivo, me veía muy pequeña en la ciudad de Los Ángeles… Opté por venir a España, hacer teatro, hacer La llamada, Hoy no me puedo levantar… y eso me alejó de aquello. Ahora, de nuevo, sí me apetece currármelo más y no tanto Hollywood sino poder trabajar en otros países e idiomas, trabajar en inglés o francés por ejemplo sería un sueño. Ese sería uno de mis sueños ahora mismo: poder ser actriz en otros países.

En ese sentido, las plataformas internacionales de las que hablábamos ayudan a tener esa visibilidad internacional y pueden ayudar precisamente a eso

Sí, total. Pero eso, yo creo que hay gente más precoz y yo he preferido primero encontrar mi camino y ahora sí que puedo explorar.

Quizás también en España vemos Hollywood como algo súper glamuroso y brillante pero luego no es así

Totalmente, luego es una industria en la que se sufre igual o más que aquí, muy competitiva, muy grande, donde hay muchas oportunidades, pero también mucha gente queriendo entrar. No sé exactamente qué es Hollywood, pero me apetece descubrirlo, sobre todo si es en películas más pequeñas que grandes (aunque nunca voy a decir que no a una película grande), pero ahora me veo más capacitada para tener esa aventura.

Cuando participaste en Cuéntame, era una serie de máxima audiencia pero no había redes, por lo que la exposición era menor. Sin embargo, ahora, series como Paquita Salas o Luimelia, en las que también has trabajado, son trending topic continuamente. ¿Has notado mucho ese cambio?

Sí y no. Creo que hay casos mucho más extremos, de gente que ha estado por ejemplo en series como Élite. Es curioso porque hay gente que tiene muchos seguidores en Instagram pero luego por la calle no tienen tanta exposición y al revés, igual haces un proyecto que no te da tantos seguidores en Instagram pero vas por la calle y todo el mundo lo ha visto. No he notado una gran diferencia la verdad, la gente se me acerca igual.

¿Por qué papel es por el que más se te acercan?

Por la calle, mucho por Vivir sin permiso, creo que es una serie que caló mucho en un público de todas las edades y llegó a muchas casas, y es donde noto más que la gente me dice “uy, eres Lara” y les hace mucha ilusión porque han vivido muy de cerca la serie. A nivel redes, Paquita Salas, es un fenómeno tan fan, tan icónica, que a mí me hace una ilusión ser parte de la historia, que es historia de España y fue uno de los mejores rodajes de mi vida.

Dijiste de hecho que era una serie que había cambiado tu forma de entender la profesión. ¿En qué sentido?

Yo creo que al final todos los trabajos me cambian algo y me implican emocionalmente, y creo que mi personaje en Paquita Salas tenía una relación con el éxito y con ser actriz y con la profesión donde renunciaba a ser famosa y optaba por la paz individual. Creo que en el momento en el que hice la serie me pasó un poco eso, necesité encontrarme a mí misma y dar prioridad a estar bien, había algo que me emocionó mucho de lo que hicieron con mi personaje, de estar feliz con las cosas pequeñas y cómo el éxito no te trae esa realización.

¿Habrá nueva temporada?

Me lo preguntan muchísimo y no tengo ni idea, la verdad. Ojalá, yo creo que se lo merece Paquita Salas, creo que es una serie muy guay, pero creo que Los Javis son muy listos y están trabajando mucho ahora mismo en otros proyectos. Tienen que encontrar qué contar, y cuando lo encuentren creo que lo harán.

¿Te apetecería volver a hacer esta serie (u otra) con ellos?

¡Me encantaría! Todo el rato, yo conecto muchísimo con ellos trabajando (en lo personal también), es súper bestia trabajar con ellos, son personas muy clave en mi carrera y en mi vida. Creo que te impulsan mucho a ser tú misma y a sacar lo mejor de ti y de lo que tú eres.