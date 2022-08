Lady Gaga regresa al cine para protagonizar una de las secuelas más esperadas

Cuando en 2018 vimos a Lady Gaga en Ha nacido una estrella, pudimos intuir que su carrera en el cine no había hecho más que empezar. Aquel papel confirmó lo bien que se le daba interpretar, tanto que terminó ganándose a la crítica, quien este año apostaba por su esperadísima nominación al Oscar tras meterse en la piel de Patrizia Reggiani en La casa Gucci. Y aunque esta jamás llegó, lo que sí ha llamado a la puerta de la cantante un proyecto que, tal vez, pueda darle la oportunidad de que su nombre suene al fin en los premios de la Academia. Lo que era un secreto a voces acaba de ser confirmado oficialmente por la artista: ¡aparecerá en la nueva película de Joker! Y lo hará junto a Joaquin Phoenix en la esperada secuela de Todd Philips.

- ¿Sabías que la hermana de Lady Gaga es también quien diseña sus vestidos?

Hace tiempo que se rumoreaba su participación en la cinta que, precisamente, le sirvió a Joaquin Phoenix para ganar el Oscar a Mejor Actor. Casi tres años después del estreno, ahora sabemos que habrá segunda parte y se llamará Joker: Folie à deux. También hemos conocido que el archienemigo de Batman no estará solo: como el título indica, esta vez le acompañará en 'su locura' uno de los personajes más famosos de la saga de DC Comics, Harley Quinn, que es precisamente el que interpretaría Lady Gaga. Así lo hemos podido observar en el pequeño adelanto que la artista ha publicado en sus redes sociales, un breve vídeo en el que dos siluetas aparecen bailando el clásico Cheek To Cheek. Una de ellas, sin duda pertenece al Joker, y la otra, aunque aún no lo han confirmado oficialmente, es demasiado obvio que se trata de la media naranja del villano.

- Lady Gaga relanza su línea de maquillaje con cosméticos veganos y a todo color

Tampoco es de extrañar que hayan querido contar con Lady Gaga para este papel, puesto que en un principio se reveló que esta sería una película musical, campo en el que la italo-americana es toda una experta. Otro de los detalles que se ha revelado respecto a la trama, es que transcurrirá en el ficticio Asilo Arkham, precisamente lugar en el que ambos personajes se conocen en los cómics, de ahí que todos estén tan seguros de que la cantante hará el papel de Harley Quinn. Eso sí, parece que aún tendremos que esperar un tiempo antes de poder verla en la gran pantalla: la fecha de estreno de Joker: Folie à deux se ha fijado para el 4 de octubre de 2024, según revela Deadline, justo cinco años después del estreno de su primera parte.