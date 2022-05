Lady Gaga relanza su línea de maquillaje con cosméticos veganos y a todo color

Ya se ha convertido en algo habitual que las celebrities compaginen su carrera artística con la empresarial, creando sus propias firmas de belleza. Selena Gomez con Rare Beauty o Hailey Baldwin con Rhode son solo algunas de las últimas en atreverse a levantar su propio imperio cosmético. ¿Pero sabías que antes de ellas hubo otras cantantes que abrieron camino? Rihanna hizo lo propio en 2017, lanzando Fenty Beauty, con la que ha logrado convertirse en la primera multimillonaria de Barbados. Dos años después era Lady Gaga quien probaba suerte en el mercado con Haus Laboratories, una lína de maquillaje cuyos productos se vendían en Amazon, pero de la que apenas volvimos a tener noticias... ¡Hasta ahora! Porque la artista ha decidido convertir aquel proyecto en su propia marca dándole una renovada imagen y apostando por una nueva colección que ya está dando que hablar.

- ¿Sabías que la hermana de Lady Gaga es también quien diseña sus vestidos?

Hace una semana descubríamos en Instagram una nueva cuenta llamada 'Haus Labs by Lady Gaga', cuyas misteriosas publicaciones han mantenido en vilo a los fans de la cantante. ¿Qué podían significar esas imágenes a todo color anunciando The Future is Beautiful (el futuro es bonito)? Pues se trata del eslogan de esta firma que apuesta por cosmética vegana y cruelty free, de la que la propia cantante se ha encargado de hablar a través de sus redes sociales. "Estoy muy emocionada de anunciar que traemos al mundo un nuevo maquillaje artístico", anunciaba la cantante. "En Haus Labs el arte es para todos y nadie debería tener que dañar su piel o sacrificar sus principios y valores para expresarse a través del maquillaje de alto rendimiento".

- Nunca adivinarías qué zapatos esconde Lady Gaga bajo su vestido italiano más glamuroso

Y es que Gaga ha apostado por la filosofía clean beauty para crear su línea de cosméticos, en cuya web aclaran que se han formulado con ingredientes respetuosos con la piel y con los animales, a base de ingredientes naturales y tecnología innovadora. Y aunque no desvelan qué tipo de productos podremos encontrar, las imágenes que han compartido en redes nos dan una idea muy aproximada: no faltarán las sombras de ojos, los delineadores y los labiales de alta pigmentación. Los colores vivos y brillantes estarán muy presentes en este esperado lanzamiento que podremos conocer muy pronto. Y es que ya hay fecha para ello: será el próximo 9 de junio y se venderá de forma exclusiva en Sephora (por ahora solo en Estados Unidos y Canadá), y también a través de la web de Haus Labs de forma global.