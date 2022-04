Nunca adivinarías qué zapatos esconde Lady Gaga bajo su vestido italiano más glamuroso

Hace tiempo que Lady Gaga dejó a un lado sus extravagantes looks sobre la alfombra roja para experimentar un cambio de estilo que, aunque mantiene su propia esencia, ha virado hacia la elegancia. Durante la última década, la artista ha sustituido los diseños polémicos (cómo olvidar el vestido de carne) por trajes de alta costura con lo que ha marcado la diferencia en eventos como el que se celebró anoche. Durante la gala de los SAG Awards 2022, la antesala a los Oscar, pudimos ver un desfile de atrevimiento y glamour en sus asistentes, entre las que se encontraba la cantante, nominada por su papel de Patrizia Reggiani en House of Gucci. Y haciendo honor a la elegancia de las estrellas italianas, optó por un impresionante vestido blanco con silueta columna de Armania Privé. Un diseño que acompañó con un corpiño de brillantes de la misma firma y, como viene siendo habitual durante los últimos años, confió en Tiffany & Co. para lucir joyería con un collar de diamantes, pendientes y anillo a juego.

- Sin maquillaje ni peinado de fiesta: Selena Gomez posa antes de arreglarse para los SAG Awards

Un conjunto que muchos han calificado como exquisito y que ha colocado a la artista en las primeras posiciones de las mejores vestidas de la noche. Sin embargo, hay un detalle que algunos han pasado por alto: ¿te has fijado en el calzado que lleva Lady Gaga? Es complicado porque el largo del vestido tapa casi por completo sus pies, pero sus seguidores más fieles sí han sabido detectar enseguida cuál fue la elección de la cantante. Y es que cuando decíamos que ella mantiene siempre su toque personal, iba en serio: bajo su vestido Versace llevaba uno de sus accesorios más representativos, las famosas botas Pleaser, aquellas con cordondes, plataforma y un altísimo tacón que han sido una de sus señas de identidad durante los últimos diez años.

- Charlie D'Amelio, Olivia Rodrigo y otras chicas que han hecho virales los zapatos de plataforma

Exactamente con las mismas botas apareció en el videoclip de Bad Romance, una de las canciones que marcaron el inicio de su carrera, creando con él las bases de su particular estilo. Un calzado tradicionalmente pensado para espectáculos de Pole Dance, pero que Gaga ha incluido en su armario de forma habitual, aportando con él un toque de rebeldía a la alfombra roja de los SAG Awards: ¿quién dijo que no podría llevarlas con un vestido de alta costura? De hecho, esta no es la primera vez que juega a mezclar estilos totalmente opuestos en un mismo look. Durante la inaguración del Museo de la Academia del Cine, el pasado octubre, la cantante apareció con un elegante vestido negro hecho a medida de Schiaparelli, de nuevo combinando la sofisticación de esta prenda única con sus botas de plataforma preferidas, que en aquella ocasión también se camuflaban con el largo del vestido.