Chiara Ferragni recuerda su primera Gala MET y confiesa que fue el año más difícil de su vida

La Gala MET de este año nos ha dejado, una vez más, una de las alfombras rojas más impresionantes que podremos ver en el universo celebrity. Sobre las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York se han dejado ver multitud de rostros conocidos luciendo sus mejores galas, todas ellas inspiradas en la temática de la noche, Glamur Dorado, un guiño al siglo XIX. Y por supuesto, Chiara Ferragni no pudo faltar a la cita. La influencer italiana asistió junto a su pareja, el rapero Fedez, luciendo un imponente vestido negro de Versace con detalles de cuero y maxijoyería dorada. En sus redes sociales detalló el proceso de preparación para una noche que considera "un sueño", pero que sin embargo, no siempre ha sido así. La primera vez que fue invitada a este evento benéfico admite que estaba atravesando un momento muy duro en su vida.

Fue en el 2015 cuando Chiara Ferragni recibió una invitación a la Gala MET. Calvin Klein le pidió que asitiese y la empresaria posó ante las cámaras junto a Francisco Costa, diseñador creativo de la firma. Por aquel entonces tenía 28 años, y aunque aún no había construido el imperio que ahora posee, ya destacaba en el mundo de la moda con su blog, The Blonde Salad, que había transformado en negocio. Además, acababa de coronarse como la única bloguera en aparecer en la famosa lista 30 creativos menores de 30 de Forbes, en la que se destacaba su creciente éxito en redes sociales, donde acumulaba tres millones de seguidores (actualmente tiene más de 26).

Pero aunque por fuera parecía que la italiana estaba viviendo una etapa maravillosa, por dentro se enfrentaba a ciertos problemas de salud mental. "Mi primera Gala MET fue en 2015, me invitó Calvin Klein y me daba mucho miedo estar allí", ha admitido a través de una publicación en sus redes sociales. "Ese año fue una época deprimente en mi vida: vivía en Los Ángeles, estaba en una relación que no funcionaba, me sentía muy sola y profesionalmente enjaulada, mientras otras personas tomaban la mayoría de decisiones por mí".

"La Gala MET seguía siendo increíble, pero recordando aquel año solo puedo pensar: buen trabajo, Chiara, por salir de esa época de tu vida creando tus propias reglas, convirtiéndote en tu jefa, tomando tus decisiones y formando la familia con la que siempre has soñado", confiesa. "Si la Chiara del 2015 puediera ver a la del 2022, creo que lloraría de felicidad. Y eso es lo que esta gala significa para mí ahora: ir de la mano con mi marido, feliz y orgullosa. Todos merecemos sentirnos así", ha concluido Chiara, con este mensaje tan significativo que cuenta con más de medio millón de me gusta y miles de comentarios de sus fans, que agradecen su sinceridad.