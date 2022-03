Bella Hadid desvela su faceta más 'foodie' con la versión saludable de este plato irresistible

Cuando Bella Hadid no tiene que desfilar sobre la pasarela, emplea su tiempo libre en lo mismo que nosotras: pasa el rato echando un vistazo a las redes sociales en busca de inspiración. Pero quizá lo que no sabías es que la modelo también es muy activa en ellas, tanto, que hace tiempo abrió su propia cuenta de TikTok, donde ha desarrollado una faceta que tiene encantados a sus seguidores: ¡es una estrella de los fogones! Su pasión por la comida le ha llevado a compartir recetas típicas de la gastronomía palestina, inspiradas en las que su familia ha preparado siempre en casa.

- ¡Consejo de experta! El truco fácil de Bella Hadid con el que evitar las rozaduras de los tacones

¿Su última creación? Una versión saludable del clásico kebab que incluye muchas verduras. El resultado tiene tan buena pinta que celebrities como Camila Cabello no han podido evitar dejar un comentario en la publicación de la modelo: "Es la comida más deliciosa que he visto nunca", aseguraba. Y eso que a Bella le ha costado un poco capturar el proceso: "Resulta más difícil de lo que parece cocinar con una mano y grabar con la otra", explicaba. "Todo mi apoyo a los creadores de contenido sobre comida en TikTok". Aún así, la receta ha logrado ganarse el corazón de su público y algunos admitían que estaban tan sorprendidos con su talento, que al principio pensaban que se trataba de una cuenta que no era la suya.

- El conmovedor gesto de Bella Hadid con una trabajadora que salvó la vida a un hombre

Delicioso, ¿verdad? Si a ti también te ha llamado la atención y te apetece recrear la receta de Bella Hadid en casa, ¡estás de suerte! Hemos elaborado una lista con todos los ingredientes que necesitas, y por supuesto, puedes seguir el vídeo con el paso a paso. Como observarás, el pollo y los vegetales son los princpales protagonistas. Y además todo se cocina en el horno con muy poco aceite.

La receta de Bella Hadid

Loading the player...

Necesitarás:

1 cucharada de yogur

4 pimientos

4 cebollas

2 limones

4 patatas

4 pepinos

Ajo picado

Pan de pita

Especias: sal, pimienta, pimentón, perejil, zatar

Tomate frito

Puedes acompañarlo de una ensalada a base de espinacas y aguacate, como ha hecho ella, o aprovechar la salsa para mojar en ella las patatas. Y si te gusta el queso feta, no dudes en agregarlo también dentro del pan de pita.