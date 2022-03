¿Sydney Sweeny tiene una doble? Las redes sacan el parecido más razonable de la actriz de 'Euphoria'

¿Sabías que hay una entre 135 posibilidades de econtrar en el mundo a una persona que se parezca a nosotros? Puede parecer complicado dar con alguien cuyos rasgos físicos se asemejen a nosotros, pero no imposible. Especialmente si eres una celebrity y de ti está pendiente cada día una legión de fans. Eso es lo que le ha ocurrido a Sydney Sweeny, de quien no dejan de hablar últimamente en redes sociales. Y no solo por el fénomeno en el que se ha convertido Euphoria o por su reciente compromiso con su pareja, Jonathan Davino. Sino porque, al parecer, la actriz tiene una doble. Y han sido sus seguidores quienes han dado con ella a través de TikTok, donde se está viralizando un vídeo en el que aparece esta chica rubia, quienes algunos aseguran que su semejanza con la intérprete es asombrosa.

Se trata de la influencer Madison Willow, quien como otros muchos usuarios de la plataforma de vídeos, se ha unido a uno de los retos más virales del momento: el de compartir quién es el famoso al que la gente dice que se parecen. Y en el caso de esta estrella de las redes, en las que por cierto, acumula casi un millón de seguidores, a menudo suelen compararla con Sydney Sweeny. Su cabello rubio, la sonrisa y el estilo a la hora de vestir que tiene Willow, parecido al de Cassie en Euphoria, han hecho hecho que algunos aseguren que se trata de su doppelgänger, a pesar de que ella misma admite que no lo cree. Y es que puede que su caso no sea tan impresionante como el del clon de Kendall Jenner que recientemente descubrieron, pero es innegable que un sutil aire sí se da.

"Todo el mundo dice que soy como ella... ¿tu también lo crees o eres normal?", preguntaba en la red social a sus seguidores, quitándole hierro al asunto. Y aunque hay quienes le han dado la razón diciendo que no ven mucha similitud entre ambas, buena parte de los comentarios aseguraba lo contrario: "Te pareces mucho", "no sois gemelas, pero sí que os parecéis", son algunas de las opiniones que han dejado los fans de Sydney. Y aunque quizá no sean como dos gotas de agua, en realidad la influencer y la actriz sí tienen algo que las une: Maddison Willow también es actriz y ha participado en pequeños papeles en el cine. Tú que crees, ¿se trata de un parecido razonable o no?