Los trucos de nuestras editoras con los que grabar los mejores vídeos incluso de noche ✨

La era de la fotografía en redes terminó para dejar paso al triunfo del vídeo, el formato por el que debes apostar si quieres que el algoritmo te beneficie y tus seguidores (y quienes todavía no te siguen) tengan acceso más fácil a tu contenido. Además, con TikTok como plataforma social de súper éxito (fue la red que más creció en usuarios el año pasado), está clara la supremacía de estos contenidos, ¿no? Ya sea para ganar likes, crear vídeos que compartir con tus amigos y familia o, sencillamente, conservar tus recuerdos en movimiento en esa memoria digital que es nuestro smartphone, vamos a contarte algunos de los trucos más fáciles para grabar mejor, incluso de noche. Y es que esa, asegurar la calidad de los vídeos en condiciones de poca luz, es la gran apuesta de los nuevos dispositivos como OPPO Find X5.

Lo que debes pedir a tu próximo 'smartphone'

Comencemos por lo básico. Cuanto mejor sea la cámara de tu móvil, mejores vídeos podras grabar, claro, pero, ¿sabes qué buscar en la ficha técnica de un dispositivo para asegurarte un resultado más profesional? Cámara 4K, gran angular y estabilizador de imagen son tres características que te ayudarán a conseguir vídeos bonitos y nítidos. La mayoría de smartphones cuentan ya con estas cualidades, y los más innovadores van un paso más allá aprovechando las tecnologías punteras. La nueva serie OPPO Find X5 -compuesta por tres modelos diferentes: Find X5 Pro, Find X5 y Find X5 Lite- incorpora inteligencia artificial (MariSilicon X Imaging) para mejorar hasta cuatro veces la resolución del vídeo nocturno, reducir el grano y potenciar los colores. Lo logra gracias al sistema de vídeo 4K Ultra Night, integrado por primera vez en un smartphone Android.

Los trucos que mejor funcionan

Además de las cualidades tecnológicas del dispositivo, realizar algunos ajustes también te ayudará a grabar mejor. Comienza adaptando la resolución al nivel máximo, especialmente si planeas reproducir ese vídeo en una pantalla mayor, como una tableta o una televisión. Además, si ya sabes que va a ser visionado en esos dispositivos, te convendrá tener una regla muy en cuenta: grabar en horizontal. Las redes, que cuentan con formato vertical, han hecho que nos olvidemos de esa clave fundamental cuando estamos filmando para una pantalla clásica.

Otros trucos fáciles de aplicar (pero también de obviar) son no cambiar el zoom cuando ya hemos pulsado "REC" y reducir los movimientos. Tanto uno como otro pueden afectar al enfoque y a la estabilidad. Lo que sí puedes hacer es grabar planos distintos, cambiando el punto de vista, y montarlos después con una app de edición de vídeo (o directamente utilizando la opción que muchas redes ofrecen para hacerlo). De esta forma, mezclando planos diferentes, obtendrás un vídeo más bonito y dinámico.

Y aunque se suele aconsejar grabar con la cámara trasera, lo cierto es que los nuevos dispositivos cuentan con lentes frontales de tal calidad que puedes lograr vídeos igualmente buenos. OPPO Find X5 Pro, por ejemplo, tiene una cámara frontal inteligente de 32MP, una resolución que, junto a su tecnología MariSilicon X Imaging, asegura un selfie nítido.

¿Y de noche?

En condiciones nocturnas, hay dos aspectos que debes tratar de potenciar: la estabilidad de la cámara y la iluminación. Un trípode con aro de luz incorporado es la solución de muchas influencers a ambos problemas, pero si no quieres o no puedes contar con este gadget, dejar el móvil completamente quieto en vez de moverlo ayudará a que su cámara capture un vídeo más nítido y con mejor calidad de luz y colores porque el foco no cambia. Por la misma razón, evita hacer zoom y deja el plano fijo mientras el protagonista de tu vídeo se mueve dentro de él. Busca puntos de luz o de colores claros que creen contraste sobre el fondo oscuro; la ropa, el maquillaje o incluso el cabello, si es rubio o pelirrojo, te los pueden proporcionar.