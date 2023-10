Tres cenas de otoño con superpoderes 'beauty': piel luminosa, vientre plano y quemagrasa

Octubre no solo es el momento de hacer el cambio de armario, de estrenar botas o de ponernos al día con las nuevas tendencias. Según los expertos en fitness y vida sana, es el mes del año en el que de verdad nos ponemos en serio con el "voy a cuidarme". Las inscripciones de los gimnasios se disparan en estas semanas en las que, de verdad, hemos asumido el fin del verano (y los tres kilos extra que solemos traernos de las vacaciones). Y también una época perfecta para renovar nuestra rutina de cuidado de la piel, que con el frío y la humedad requiere cosméticos específicos. Pero, ¿y si pudieramos potenciar estos buenos hábitos a través de nuestra dieta? Con ese objetivo, hemos planteado al chef Jonathan Reina (al cargo del restaurante Can Font del Hotel Mirador de Dalt Vila en Ibiza) y al dietista Joan Marí (del gimnasio Bfit Ibiza) tres recetas deliciosas y con productos de temporada para la comida del día en la que, vencidas por el cansancio y la pereza, solemos caer en tentaciones y opciones menos saludables, la cena.

Ensalada de tomate, burrata, espuma de aceituna verde y aguacate para una piel radiante

Es uno de los platos clásicos de cualquier restaurante mediterráneo y tampoco falta en la carta ideada por Reina, un chef colombiano que apuesta por una cocina de autor, basada en el producto local y con una notable influencia japonesa. A cargo de Can Font desde 2022, ha sabido integrar las peticiones de los visitantes a este restaurante recomendado por la Guía Michelin España 2023 para dar forma a cenas tan irresistibles como esta. Aunque seguramente hayas comido burrata decenas de veces, quizá no conozcas los beneficios que nos enumera el dietista Joan Marí.

"La piel es el órgano mas grande de nuestro cuerpo y actúa como barrera protectora entre nuestro organismo y el medio que lo rodea. Debemos evitar alimentos refinados y procesados y aprovechar el consumo de alimentos de temporada”, explica Marí antes de detallar los efectos de los ingredientes principales de la receta:

Aguacate

Este fruto tan popular es rico en grasas, pero de las que son buenas para la salud. Su alto contenido en ácidos grasos omega 3 ayuda a fortalecer la barrera protectora natural de la piel, que es esencial para un cutis suave, liso y de aspecto más joven. Además, el aguacate es rico en antioxidantes como las vitaminas C, A y E, por lo que su creciente popularidad es más que merecida.

Tomate

Además de tratarse de un alimento básico de la dieta mediterránea que puede ser disfrutado tanto crudo como cocinado, el tomate destaca por ser una excelente fuente de licopeno. Esta sustancia no solo le aporta al tomate su característico color rojo, sino que sus potentes propiedades antioxidantes ayudan a reducir el impacto de los radicales libres sobre las células cutáneas. Así, consumir tomate te ayudará a prevenir el fotoenvejecimiento, en cualquier época del año.

Espinacas

Si siempre se ha dicho que las espinacas son buenas para la salud, es por algo. Además de ser ricas en betacaroteno -que ayuda a proteger la piel frente a la radiación solar-, las espinacas están cargadas de vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, vitaminas del grupo B y ácido fólico. ¡Son ligeras, nutritivas y se pueden consumir crudas o cocinadas!

Nueces

Un superalimento donde los hayas, la nuez es rica en ácido fólico, una vitamina del grupo B esencial en el proceso de renovación celular. Además, las nueces también tienen un alto contenido en antioxidantes, como vitamina E, vitamina A, zinc y selenio, por lo que es un alimento excelente para combatir el estrés oxidativo. Asimismo, junto con las legumbres, los frutos secos son una de las mejores fuentes de proteína vegetal. Se recomienda tomar un puñado de nueces al día. Fácil, ¿verdad?

Espuma de aceituna verde: Licuado de aceituna verde, huevina pasteurizada y aceite vigen extra. Tomate y mermelada: Tomate concassé, azúcar, chipotle, menta, jengibre y licuado de pepino. Frutas y verduras: Pepino, tomate, rúcula, aguacate, higos, aceituna de kalamata, licuado de hojas verdes y nueces tostadas. Y burrata como ingrediente estrella.

Vientre plano: crema de calabaza asada, huevo a baja temperatura, aceite de jengibre y salmón

Una crema de verduras siempre es una opción genial para terminar el día e irte ligera a la cama... pero mejor si es muy sabrosa y además consigue que te levantes deshinchada, ¿verdad? Esta es la propuesta de nuestros dos expertos desde Ibiza, y las razones son las que explica el dietista:

Salmón

El salmón es un gran aliado cuando se trata de combatir la grasa abdominal porque contiene ácidos grasos omega-3 que no solo ayudan a prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, sino que también reducen la inflamación en el cuerpo y especialmente en el abdomen. Los niveles sanguíneos insuficientes de vitamina D se han relacionado con la obesidad y el pescado graso, como el salmón, también es una gran fuente de vitamina D.

Huevo

Los huevos están repletos de proteínas y aportan sensación de saciedad durante horas. Los huevos también proporcionan muchos otros nutrientes que ayudan a mantener el abdomen en forma. Por ejemplo, son una buena fuente de vitamina B12, un nutriente que ayuda al cuerpo a descomponer las células grasas. Los huevos, al igual que el salmón, también contienen vitamina D. Dado que la mayoría de estos nutrientes se encuentran en la yema de huevo, se ha de consumir el huevo entero para obtener los mayores beneficios asociados a su ingesta.

Otros alimentos geniales para la cena que pueden ayudarnos a tener un abdomen más liso son, según Joan Marí:

- Semillas de hinojo: Son muy nutritivas, contienen fibra, magnesio, calcio y hierro, y se han utilizado durante mucho tiempo como ayuda digestiva. Ayudan a relajar los músculos gastrointestinales, lo que ayuda a que pase el gas atrapado para aliviar la hinchazón. La mejor forma para tomarlo es en infusión.

- Cereales integrales: Los cereales integrales, como la quinoa, el maíz, la avena y el trigo, deberían ser la fuente de carbohidratos preferida. La fibra es un nutriente clave que se encuentra en los alimentos integrales, lo cual es excelente para mantener el peso. La fibra es difícil de digerir para el cuerpo y, por lo tanto, lo mantiene saciado por más tiempo.

- Yogur griego: El yogur es una buena fuente de calcio y su alto contenido en proteínas ayudará a conseguir el abdomen que buscas. Incluso si se es sensible a la lactosa, el yogur griego puede ser una buena opción, ya que contiene cultivos activos, o bacterias buenas, que ayudan en la digestión y previenen los gases y la hinchazón. También contiene menos lactosa que el yogur normal debido al proceso de colado.

"Para tener un vientre plano lo primero que necesitas es tener un porcentaje de grasa bajo. Para eso se necesita llevar una dieta equilibrada en la que predominen los vegetales de hoja verde porque ayudará, sobre todo, a depurar el organismo y con la retención de líquidos. Siempre supervisada por un nutricionista. Además, es importante estar hidratados para evitar las inflamaciones abdominales, y por supuesto, combinarlo con ejercicios con los que se trabaje de forma global todo el cuerpo", añade el profesional del conocido de fitness Bfit Ibiza.

Crema de calabaza asada: Calabaza, chalotas, diente de ajo, caldo base de verduras, mantequilla, comino, pimienta y leche de coco. Salmón: Salmón, pasta de miso rojo, azúcar y mirin (un vino de arroz japones). Aceite de jengibre: Jengibre, aceite de oliva virgen extra, ajos, sesamo, cebollino y hinojo. Huevo: Huevo cocido a baja temperatura, remolacha y brotes de guisantes.

Para quemar más grasas: ceviche de sirvia, leche de tigre de aji amarillo y boniato asado

"Parece difícil creer que comer jalapeños o añadir tabasco o guindilla a tus platos pueda ayudarte a perder peso", comienza el dietista a explicar este plato que tiene una pinta espectacular. "Comer picante no ayuda a adelgazar de forma directa pero, nos puede ayudar indirectamente. Los picantes, en ningún caso, te los tomas y adelgazas. Lo que sí producen es lo siguiente: ingiriéndolos, al aumentar nuestra temperatura corporal gastamos energía y, por ende, calorías. Hay algunos estudios que señalan que la capsaicina que contiene el picante (lo poseen el chile, la guindilla...) puede inhibir, en parte, la proliferación de células grasas", aclara.

En la receta ideada por el chef Jonathan Rein, destaca el poder quemagrasas de la cebolla (que también "es rica en fibra, vitaminas y minerales, disminuye también la presión arterial, reduce el colesterol y previene la formación de coágulos sanguíneos"), del pepino ("bajo en calorías, el pepino contiene aproximadamente un 96% de agua. Te saciará, pero no te engordará", explica) y de la naranja, que, además y cerrando este círculo gastro-beauty, mejora la belleza de la piel: "¿En qué fruta piensas cuando oyes hablar de vitamina C? ¡Lógico! La naranja, además de sabrosa, es rica en vitamina C, un antioxidante natural que ayuda a darle a la piel un aspecto radiante", detalla.

Leche de tigre : Pasta de aji amarillo, ajos, cilantro, limas, cebolla morada, apio, jengibre, soja. Producto principal y 'toppings': Sirvia, pure de boniato, cebolla morada osmotizada con naranja y lima, pepino, brotes de cilantro y maíz tostado.