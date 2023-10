La técnica viral de la maquilladora de las 'celebrities' para multiplicar el volumen de los labios

"He aprendido mucho de cada experto con el que he trabajado, especialmente con Mary Phillips", contaba Hailey Bieber a FASHION cuando le preguntamos por los trucos de maquillaje que aplica en su día a día. La modelo nombraba a una de las gurús beauty del momento, culpable de que técnicas como el under painting -contouring primero, base después- se conviertan en un auténtico fenómeno viral en redes sociales. Esta MUA (make up artist, como se les llama en la industria) trabaja con celebrities como las hermanas Kendall y Kylie Jenner, Camila Morrone o Jennifer Lopez y es la encargada de dar a los labios de sus clientas ese aspecto carnoso e hidratado tan fascinante.

- Las siete tendencias de maquillaje que serán virales este otoño

Tanto le han preguntado por ello, que finalmente Phillips se animó a compartir el paso a paso de estos voluminosos labios creados con maquillaje, en el que es hasta la fecha su vídeo más popular, con más de tres millones de visualizaciones en Tiktok. Afirma que tiene otras técnicas, pero esta es una de sus favoritas, quizá debido a lo natural que queda y a lo sencilla que resulta, pues solo se necesitan tres productos: perfilador, tu labial o gloss favorito y corrector.

- De María Pombo a Marta Lozano: las españolas que marcan tendencias 'beauty' como Hailey Bieber

La técnica viral para dar volumen a los labios paso a paso