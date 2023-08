Una actriz de 'Pretty Little Liars' confiesa que engordó 30 kilos en un año

En junio de 2010 se emitía el piloto de Pretty Little Liars y su éxito fue tal que se grabaron 230 más divididos en siete temporadas que llegaron a su fin en 2017. Aunque las protagonistas de la serie eran Aria Montgomery (Lucy Hale), Spencer Hastings (Troian Bellisario), Emily Fields (Shay Michell) y Hanna Marin (Ashley Benson), la historia tiene como punto de partida la desaparición de Alison DiLaurentis, la líder del grupo. Sasha Pieterse fue la actriz que interpretó a la abeja reina del Rosewood High School y lo más increíble de todo es que el resto del elenco le sacaba varios años, ya que la sudafricana tenía 13 cuando comenzó el rodaje. A los 17, la sudafricana seguía grabando el show y acaba de revelar que aquel fue el momento en el que comenzó a engordar sin control y sin motivo aparente.

Sasha Pieterse se sincera sobre su SOP

Su carrera en televisión comenzó con tan solo seis años y a los ocho ya interpretó a la Princesa de Hielo en Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, película en la que compartió cartel con el actor Taylor Lautner y a quien ahora le ha confesado los problemas de salud que ha tenido que enfrentar en los últimos años. Lautner, conocido mundialmente por su papel de Jacob Black en la saga Crepúsculo, conduce un podcast junto a su mujer (también llamada Taylor) y han invitado a Sasha para hablar con ella sobre su carrera, la maternidad y las consecuencias que trajeron consigo su diagnóstico de Sindrome del Ovario Poliquístico (SOP).

Desde los 12 hasta los 19, aproximadamente, estuvo grabando Pretty Little Liars y en el proceso se graduó, se prometió con su ahora marido y enfrentó los problemas de salud de los que ha hablado con el matrimonio Lautner: "Me encanta hablar sobre esto, porque mucha parte del SOP tiene que ver con la concienciación". "Nunca tuve un periodo regular (...). Cuando cumplí 15 ó 16 años, empecé a notar una diferencia en mi metabolismo. A los 17, gané 31 kilos en un año sin motivo aparente. No tenía ningún tipo de explicación", ha revelado Sasha, quien acudió a más de cincuenta ginecólgos para conseguir un diagnóstico que pudiera justificar tales síntomas.

La estrella también ha contado lo frustrante que fue para ella la respuesta negativa que le daba su cuerpo, sin importar lo bien que lo tratara: "Todo se volvía peor en lugar de mejor, era muy confuso". ¿Su respuesta? Acudir a un endocrino que le dijo que probablemente tenía Síndrome del Ovario Poliquístico, una afección sin cura en la que se segrega un exceso de andrógeno, hormona masculina que provoca periodos excasos y otros síntomas.

El milagro que consiguió regular sus hormonas

"Lo que es interesante sobre mi circunstancia es que empecé a equilibrarme y, de repete, tenía un pico y engordaba nueve kilos en una semana. Aunque empezó a regularse un poco", ha contado sobre este trabajo todavía en proceso que tiene un final feliz. No solo consiguió quedarse embarazada muy rápido, un mes después de empezar a intentarlo, justo al comienzo de la pandemia de 2020: "Milagrosamente, Hendrix (su hijo) reguló mis hormonas. Pasa en un porcentaje muy bajo de mujeres, pero básicamente mi SOP está latente".