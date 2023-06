La impactante caracterización de Ester Expósito como 'marciana' en su posado más surrealista

Con más de 27 millones de seguidores en redes sociales, las publicaciones de la actriz española suelen contar a menudo con miles de comentarios, especialmente aquellas en las que aparece mostrando sus looks. Ester Expósito se ha convertido en todo un referente de estilo a raíz de la transformación que en los últimos años ha experimentado su armario, aunque nos atrevemos a decir que, hasta ahora, no había causado tanto impacto como el que ha generado su último posado...

"Unas fotitos al natural", comentaba la protagonista de Venus mientras se mostraba irreconocible con una caracterización de otro planeta. Y nunca mejor dicho, pues la intérprete aparece con el cuerpo pintado de verde como si fuera un alien. Un increíble maquillaje que ha acompañado de detalles de lo más cuidados y que ha suscitado un sinfín de preguntas por parte de sus seguidores.

"Pero... ¿qué?" comentaban atónitos algunos al ver a la madrileña de esta guisa, comparándola con personajes de ficción como Gamora de Guardianes de la galaxia. Un look muy marciano al que no le falta detalle: desde la manicura extralarga en forma de garras a la peluca cardada. Un maquillaje fantasía que también ha llevado sobre el rostro y del que se ha encargado el artista Rubén Mármol, quien trabaja también con celebrities como Chanel Terrero o Nathy Peluso.

Aún no ha explicado si el motivo de su caracterización se debe al rodaje de alguna campaña de publicidad o de un nuevo proyecto de cine. En cualquier caso, no hemos podido evitar fijarnos en las botas que lleva Ester, pues causaron el pasado año tanta sensación como su look. Se trata de un diseño que la firma milanesa Avavav presentó en 2022 como parte de su colección Primavera/verano. Un calzado bautizado como 'monstruoso' con tacón medio y larga puntera acabada en cuatro dedos, disponible desde uno 1.300 euros.

