De Madrid a Barcelona: el fotogénico 'pop up' de Loewe Perfumes vuelve a abrir sus puertas

Tras el rotundo éxito que tuvo en su apertura en la plaza de Callao de Madrid reuniendo a reconocidas personalidades del panorama del cine y de la moda, la teinda efímera Loewe Greenhouse se trasladó a finales del mes de abril a la ciudad de Sevilla, coincidiendo con la Feria de Abril. Y ahora, vuelve a abrir sus puertas en el Moll de Bosch i Alsina de Barcelona invitando a todos los amantes y amigos de la industria a sumergirse por un momento en el maravilloso mundo de sus perfumes, velas y otros exclusivos productos para el hogar.

Un espacio multisensorial y ecléctico abierto a todos los públicos hasta el 9 de mayo en el que nos encontramos con un entorno vibrante y botánico que no deja indiferente a nadie. ¡Entrar en él es como si estuviéramos en el paraíso de los aromas! Es una cita que no han querido perderse personalidades conocidas en las redes sociales y de la industria de la moda como las gemelas Claudia y Sayana Durany, las fundadoras de la marca Gimaguas. Su ojo avispero está al tanto de todas las novedades que acontecen, de ahí a que la visita al invernadero temporal más bonito de Cataluña estuviera marcado en sus apretadas agendas.

¡Pero no han sido las únicas que han traspasado sus puertas! Otra prometedora emprendedora, Véronique Vaillant von Siebenthal, que batuta la firma The Label Edition, también se ha acercado para conocer en primera mano todos los secretos de esta casa milenaria con origen español que triunfa fuera de nuestras fronteras. Y no solo se trata de una estancia lúdica y botánica en la que cada rincón está cuidado con el más mínimo con flores y lugares donde sentarse que sirve de perfecto telón de fondo para hacer fotografías, resulta que en él encontramos la inspiración de algunas de sus fragancias más icónicas.

¿Por qué un invernadero?

Entre todos los espacios que la maison podría haber elegido para recorrer algunos puntos de España, se han decantado por un invernadero tradicional de inspiración victoria. En forma de 'A', combina tonos blancos con el cristal, creando un impecable equilibrio con sus productos más deseados. Según explican, el director creativo de la marca, Jonathan Anderson, adoraba este tipo de lugares en su infancia, así que se ha inspirado en esos recuerdos con los que hace eco de su pasión por la naturaleza. ¡Bravo!