María Pedraza estrena un significativo tatuaje en su nueva etapa sentimental

La actriz de Élite vuelve a ocupar nuestras páginas. Y en esta ocasión no se trata por un look de alto impacto que ha lucido en la alfombra roja o por una tendencia beauty que promete hacerse viral, sino porque se ha confirmado que María Pedraza y la preciosa historia de amor con Alex González que llevaban construyendo más de dos años, llegaba a su fin. Pero esto no se queda aquí: ha abierto su corazón a el madrileño Victor López, piloto de motos. Una nueva e inesperada ilusión que casualmente coindice con el momento en el que ha añadido un significativo tatuaje más a su colección.

Ha sido ella misma quien ha compartido con sus más de 11 millones de seguidores, que tras desconectar en vacaciones, esta semana la ha empezado por todo lo alto pasando por el estudio del artista y tatuador Alberto Jarana. Una vez más ha confiado en su gran talento y se ha dejado, literalmente, en sus manos para dibujar una preciosa silueta de inspiración animal en su cuerpo. Aunque a diferencia de las veces anteriores, en esta ocasión en la que comienza una nueva etapa sentimental, se ha decantado por optar por una tinta más delicada y especial que quedará grabada para siempre.

Como has podido ver, María ha decidido arriesgar y optar por una de las tendencias más punteras entre las celebridades: ¡por los tatuajes blancos! No es la primera vez que apuesta por plasmar en su piel un animal, esta primavera se ha decantado por una bonita mariposa de alas grandes situada en la parte izquierda de su cuello. Aunque el creador de esta obra de arte ha asegurado en los comentarios de la publicación que no se borra, la realidad es que esta tinta que ha utilizado es mucho más fina, y con el continuo roce podría llegar a desaparecer a lo largo de un tiempo.

Es cierto que tomar la decisión de hacerte un tatuaje no es nada sencillo ni, en general, surge como plan de última hora (¡aunque a veces sí!). La elección final suele estar relacionado con algún momento especial que se haya vivido, con personas o recuerdos que quieren llevar consigo de por vida, por esta razón nos llama la atención que la intérprete veinteañera haya concertado su cita con el salón de tatuajes la misma semana en la que se da a conocer su ruptura con el protagonista de la serie El Príncipe. Pero... ¿qué significa la mariposa que ha incorporado a su inspiradora colección? Este animal es sinónimo de una continua transformación, es decir, perseverancia y resiliencia. Una acertadísima elección que encaja a la perfección con ella.