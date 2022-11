Desde México llega el entrenamiento facial que consigue 'efecto lifting' en una sesión

"Si entrenas tu cuerpo, ¿por qué no entrenar tu rostro?". Así de simple, pero así de original, es la filosofía detrás de un tratamiento facial que ha revolucionado la belleza en México y ahora planea conquistar España, concretamente, Madrid. En la capital es donde ha abierto su primer centro internacional Face Workout, la empresa fundada por la madre y la hija que han desarrollado un masaje manual para el rostro combinado con métodos de tendencia como el gua sha, el rodillo de jade o la electroestimulación. El objetivo, trabajar los 43 músculos faciales para tonificarlos, elevarlos y alisar la piel que los recubre; el resultado, un efecto lifting en solo 45 minutos y sin recurrir a técnicas invasivas... y la confirmación definitiva de que España y México están hoy más vinculados que nunca.

Que tradición con innovación es la alianza que mejor funciona en cuestiones de belleza es algo que comprobamos cada temporada con las novedades cosméticas -aquí te contábamos un ejemplo inspirado en Japón-, pero también en tratamientos como el que acaba de llegar a España. "El método se desarrolló en base a buscar alternativas no invasivas para ejercitar los músculos de la cara y combinando técnicas milenarias con lo mejor de la tecnología", nos explican María Elena Martinez y Fernanda Rodríguez, las creadoras de Face Workout, como se conoce a la marca en México. En España, ha llegado bajo el nombre de A Facial Workout gracias a la osadía de Samantha Fabregat, que no dudó en traer a nuestro país esta curioso entrenamiento facial.

"Decidimos abrir en España como parte de un objetivo de crecimiento ya que los mexicanos tenemos muchas similitudes con los españoles. Además, consideramos que es la mejor puerta para el mercado europeo porque está dirigido a clientes hombres y mujeres de entre 18 hasta 65 años", nos cuenta Fabregat, directora del centro situado en el número 105 de la calle General Pardiñas. La carta de tratamientos de este nuevo centro -que poco tiene que ver con el concepto de spa y mucho con el de un gimnasio (muy cool, eso sí)- comprende distintas opciones para satisfacer todas las necesidades (luminosidad, tersura, etc.). Sin embargo, hay un protocolo que destaca sobre los demás, podemos decir que es su bestseller. Se llama Work It Out y vamos a explicártelo al detalle porque te va a recordar mucho a una sesión de fitness.

Cómo es una sesión de entrenamiento... facial

Igual que una clase de gimnasio se compone de diferentes fases (calentamiento, cardio, fuerza, enfriamiento...), también el workout enfocado al rostro cuenta con varias etapas hasta sumar un total de 45 minutos, aproximadamente:

1. Limpieza: Como la mayoría de los tratamientos faciales, y aunque lo que sigue sea diferente, también este comienza limpiando la piel con una leche suave; un paso importante para evitar granitos e imperfecciones, especialmente si llegas maquillada.

2. Calentamiento y estiramiento: Mediante un masaje manual suave en rostro, cuello y parte alta de la espalda, se preparan los músculos para recibir los estímulos posteriores. Es la fase más tranquila, igual que sucede en el gym, y se lleva a cabo aplicando un aceite de almendra y lavanda.

3. Cardio: A continuación llega el entrenamiento propiamente dicho, que se trata de un masaje manual intenso para elevar los músculos principales del rostro y conseguir ese efecto lifting en la mirada y en las mejillas, así como redibujar el óvalo facial y drenar líquidos. Mientras te lo realizan es posible que sientas algo de calor, pero te prometemos que merece la pena.

4. Enfriamiento: El masaje continúa con piedras gua sha y rodillos de jade para potenciar los beneficios del masaje manual. Esta es, sin duda, la fase más agradable y te permitirá entrar en contacto con estas herramientas de tendencia, si es que aún no las has probado.

5. Electroestimulación: Igual que muchos deportistas completan sus entrenamientos con sistemas de electroestimulación, este ritual finaliza con un repaso de este por todo el rostro que "ayuda a reforzar el lifting natural en toda la cara", nos explican las creadoras del método. La potencia de los impulsos eléctricos se ajusta en función de cada chica y según la zona ya que la mandíbula o las sienes suelen ser más sensibles.

Qué puedes esperar del entrenamiento facial

La completa sesión de casi una hora consigue resultados que poco tienen que envidiar a otros métodos más complejos e invasivos. "En pieles jóvenes sirve para prevenir la flacidez de los músculos faciales y la aparición de líneas de expresión; en pieles maduras, ayuda a eliminar de manera importante las arrugas y la flacidez", nos cuentan desde el centro. Apuntan que está recomendado para todo tipo de piel pues oxigena, drena, da luminosidad y tonifica los músculos, ¿y quién no va a querer todo eso? Lo que sí especifican desde A Facial Workout es que si tu piel tiene condiciones especiales debes consultar con tu especialista (puede provocar un ligero enrojecimiento) y que quienes se hayan sometido a tratamientos de toxina botulinica, rellenos o hilos, deberán esperar dos semanas antes de probar este revolucionario masaje.