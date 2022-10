Cuando la investigación más puntera se une a la tradición japonesa: así es lo último en cosmética natural

Desde hace siglos, Asia ha sido la cuna de la industria cosmética inspirando con sus técnicas ancestrales e interesantes leyendas que han pasado de generación en generación. Entre las prioridades de estas sociedades, siempre ha estado presente el cuidado consciente de la piel, no solo a nivel estético para no lucir ninguna arruga y mancha solar, también para conseguir una salud óptima. Esto lo han logrado con completísimas rutinas de belleza como la coreana, compuesta por nada más y nada menos que diez pasos. Sin embargo, no todos los rituales son tan extensos, y como ejemplo podemos analizar el de las japonesas, basado en los beneficios de la naturaleza. Inspirada en la cosmética de Japón, la experta en el sector de cosmética natural y fundadora de Seed to Skin, Jeanette Thottrup, ha incluido en su laboratorio vanguardista uno de los métodos antiguos menos conocidos: la belleza molecular.

Si nos remontamos al pasado, bastantes siglos atrás como adelantábamos anteriormente, descubrimos el uso de una interesante técnica curativa para regenerar la piel desde el interior, un hecho que llamó la atención de Thottrup. "Durante mis 17 años de estudio de la medicina natural, descubrí que todavía hay mucho potencial sin explotar para los ingredientes naturales en el ámbito del cuidado de la piel. Hasta hace muy poco, la industria de la belleza se dividía entre productos naturales-orgánicos y productos científicos de alta tecnología. Nadie parecía mezclar eficazmente las dos cosas" cuenta a FASHION en Nobu Hotel Barcelona, un lugar de desconexión que también está inspirado en la cultura japonesa.

Ese nexo es una de las razones de haberlo elegido para traer a España sus rituales y productos, nacidos en una granja ecológica de la Toscana. ¿Su objetivo al lanzar la marca? Fusionar tecnología y tradición "en una línea de cuidado de la piel que contuviera una gran cantidad de beneficios naturales pero que no sacrificara la eficacia", explica. Con ese objetivo, creó productos con componentes activos naturales y extractos botánicos ricos en polifenoles, enzimas, antioxidantes, vitaminas y minerales, que penetran la barrera cutánea favoreciendo la mejora de la dermis y activando la regeneración celular, sea cual sea tu edad. Esto se consigue gracias al sistema molecular que mencionábamos, que se denomina Green Molecular Science y logra una piel rejuvenecida, flexible, hidratada e iluminada desde el interior.

Tradición e innovación

Para ir más allá de la tendencia de lo puramente orgánico, estos elixires casi mágicos que se desarrollan en su maravilloso laboratorio situado en Borgo Santo Pietro (sí, digno de un cuento de hadas), toman prestada la mencionada técnica curativa japonesa que se popularizó nada más ni menos en el año 1129. Junto con un equipo de expertos con el que lleva trabajando más de cinco años, han logrado combinar su conocimiento sobre los ingredientes naturales con su experiencia profesional, para formar un sistema molecular natural, donde la naturaleza se encuentra con la ciencia. Gracias a este avance, logran depositar las propiedades de los ingredientes que mejor se absorbe y retiene la piel, penetrando incluso en las capas más profundas.

En su propuesta envasada de forma artesanal y enumerada por lotes en frascos de cristal en un sofisticado tono verde oscuro, encontramos hidratantes, exfoliantes, limpiadores, sérums, contornos de ojos, mascarillas, aceites faciales, pero también productos corporales y de baño, entre ellos uno de sus best seller, The Massage Candle. Como su nombre bien indica, se trata de una vela de masaje hecha a mano, con una fragancia natural de extractos puros de vainilla, rosa y preciosa madera de oud, rica en ingredientes hidratantes como el aceite de argán, el extracto de coco y la manteca de karité. Un lanzamiento que, según cuentan desde la marca, "inspira una profunda sensación de bienestar y favorece una piel profundamente nutrida, hidratada y suave como la seda".

Y si estos productos han sido ideados para llevar lo mejor de la tradición japonesa al hogar, también en el centro de belleza puedes sumergirte en la experiencia gracias a rituales como The Essence, un facial personalizado y orientado a conseguir un rejuvenecimiento visible, hidratación, desintoxicación y oxigenación intensa. Este tratamiento está disponible en spas de lujo como el del Nobu Hotel Barcelona, que reabría sus puertas en primavera. El espacio wellness traslada el poder curativo de la naturaleza toscana a su propuesta de bienestar aliándose con la lujosa firma italiana Seed to Skin, con una exclusiva selección de protocolos faciales, como el mencionado, y corporales: The Cocoon Body & Face, un ritual multi sensorial de la cabeza a los pies que calma, renueva y nutre la piel; y el aclamado Candle Massage, un masaje profundamente relajante con velas y esencias ultra naturales.