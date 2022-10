Los tatuajes de mariposa (temporales) son el maquillaje de ojos más bonito para Halloween 🦋

Aunque no seas una experta en el mundo del maquillaje, no te preocupes, este artículo también es para ti. Entre todas las tendencias de belleza que inundan las redes sociales, hay una que ha captado nuestra atención por varias razones. No hablamos del truco japonés para iluminar el rostro ni de la manicura Barbicore, sino de un delicado y casi mágico maquillaje de ojos con el que conseguirás impactar vayas a donde vayas. ¿Te imaginas convertir tu mirada en las alas de una mariposa de colores? Sí, esa es la última moda entre las influencers de maquillaje que han hecho que esta técnica se vuelva viral.

- No busques más: solo necesitas un disco de algodón para maquillarte los ojos como nunca

Aunque a principio parezca misión imposible replicarlo en casa, en realidad esconde un genial truco que ha hecho que nos enamoremos al instante de esta preciosa propuesta que puedes lucir para una fiesta de disfraces, para completar tu traje de Halloween o incluso en tu día a día si eres una chica muy atrevida que no tiene miedo a arriesgar. ¿Cómo consiguen encontrar el equilibrio perfecto de la silueta animal las chicas que lo han viralizado? ¡Sorpresa! No está dibujada a mano alzada, detrás de esta idílica imagen digna de cualquier profesional del sector, te confirmamos que tú también podrás conseguir el mismo resultado utilizando nada más que un accesorio asequible y muy inesperado que está al alcance de todo el mundo.

- Consigue aquí todo lo que necesitas para recrear el maquillaje de Halloween más viral

Ni usarás decenas de finos pinceles con puntera ni paletas con diferentes tonos de sombras de ojos, el secreto de este éxito son... ¡los tatuajes temporales! Sí, como lees, la típica calcomanía de toda la vida que se traspasa a la piel en contacto con un paño humedecido es el método inesperado que las usuarias utilizan. Disponibles en un amplio abanico de opciones en plataformas de venta online, encontramos diferentes tamaños, colores y acabados, pero también con la silueta de otros animales, flores e incluso objetos que se transforman al momento en un maquillaje de editorial de revista de moda. Aunque nuestro favorito por ser el más impactante de todos y añadir alegría a nuestro rostro son las alas de mariposas.

- Maquillaje viral: las tendencias y los trucos de Zara que queremos probar

¿Cómo replicar el maquillaje viral?

Hay varias maneras de llevarlo a cabo, pero te aconsejamos que tras concluir los pasos que siempre haces en tu ritual de maquillaje frente al espejo (incluso si no utilizas de forma diaria sombras de ojos), es el turno de la magia. Lo primero que debes hacer es cortar dicho tatuaje temporal en dos partes con las tijeras (sin incluir el cuerpo de la mariposa, en este caso), colocarla sobre la zona del ojo en la que quieres que quede pegado el dibujo, humedecerla un par de segundos con una toalla o paño humedecido, retirar el papel y dejarlo secar un momento. Pero si quieres construir el maquillaje a partir del tatuaje, puedes hacerlo a la inversa: comenzar por el tatuaje y, después, maquillar el eyeliner y los párpados. ¡Y listo! Ya estás preparada para atrapar todas las miradas. Es mucho más sencillo de lo que parece, así que dale al play al vídeo para descubrirlo.