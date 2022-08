La rutina 'full body' más completa que puedes copiar solo con una silla

Después de las vacaciones, toca regresar a la rutina. No solo la vuelta al trabajo, sino que, después de habernos tomado un descanso en nuestro entrenamiento, volver con las pilas cargadas para retomarlo es una de las cosas que más nos gusta. Si eres de las que les encanta entrenar en casa, puede que tengas tu gimnasio montado en el salón, pero, esta vez, te traemos una rutina con la que podrás trabajar todo el cuerpo con la ayuda, únicamente, de una silla. Una de las ventajas de hacer ejercicio sin salir de tu hogar es que cualquier mueble nos puede ayudar y, ¿si no tenemos pesas? Seguro que no nos faltan los bricks de leche. El no contar con material no es una excusa para no entrenar: coge una silla y prepárate para darlo todo con esta serie de ejercicios total body.

-8 ejercicios para adelgazar que sí funcionan

Este entrenamiento que tanto nos ha llamado la antención lo hemos fichado en la cuenta de Cocó Constans, @ffitcoco, de donde sacamos muchas ideas para nuestras rutinas desde casa y, como ella nos anuncia, "aquí la silla no está para sentarse". Son un total de cuatro ejercicios, de los que no nos especifica cuántas repeticiones, pero puedes hacer de 12 a 15, y hacer este circuito 4 rondas. Conseguiremos un entrenamiento completo, rápido y divertido. ¿Empezamos?

EJERCICIO 1: Glúteos y piernas. Colócate mirando la silla y apoya una mano en el respaldo y otra en el asiento. Inclínate de forma vertical con una pierna elevada y comienza el movimiento de arriba a abajo desde la posición inicial. Realiza de 12 a 15 repeticiones con cada pierna sin apoyarla en el suelo.

EJERCICIO 2: Tríceps. Ahora, dándole la espalda a la silla, apoya ambas manos en el asiento y dobla las rodillas formando un ángulo de 90º grados. Desde esta posición, comienza a subir y bajar con los brazos hasta que tus glúteos rocen el suelo, eso sí, ¡sin apoyarte!

EJERCICIO 3: Abdominales en plancha. Pon los pies encima del asiento colocándote en posición de plancha con los brazos estirados. Desde esta postura, comenzamos a llevar las rodillas al pecho haciéndo escaladores en altura. Tus abs van a arder.

EJERCICIO 4: Abdominales y brazos. Siéntate en el suelo mirando hacia la silla, apoya las manos en el suelo (al lado de tu cadera) y dobla las rodillas. Realizaremos un estiramiento de piernas por encima del asiento y otro por debajo, eso contaría como una repetición. Y, cada vez que estires las piernas, recuerda no apoyarlas para trabajar bien la zona.

-Sigue esta rutina de entrenamiento funcional y no pierdas la forma

Una recomendación a la hora de hacer este entrenamiento es que debajo de la silla coloques la esterilla. Al estar en casa, podremos hacer descalzas esta rutina y en varios de los ejercicios necesitaremos una superficie más cómoda para hacerlos bien. Al final habremos hecho un entrenamiento exprés muy completo que podemos combinar con nuestros ejercicios en el gimnasio o en casa.