Sydney Sweeney se pasa a la media melena con un cambio de look al más puro estilo 'Old Hollywood'

Después de desahogarse abiertamente, retratando la cara más oscura de su trabajo en Hollywood y hablando sobre sus problemas de ansiedad, parece que Sydney Sweeney ha querido poner punto y aparte a una etapa para comenzar otra. Y como suele ocurrir a veces cuando pasamos por un periodo de transición, la actriz ha querido reflejarlo con un cambio de look. Pero esta vez su apuesta no tiene nada que ver con el pelirrojo frambuesa con el que sorprendió hace unos meses. En esta ocasión ha mantenido su característico rubio, pero aplicando un corte ideal para el verano. ¿Cuál ha sido el resultado tras pasar por la tijera?

Tal vez motivada por el calor del verano, la protagonista de Euphoria ha encontrado en este corte midi la opción más práctica para soportar mejor las altas temperaturas. La media melena es cómoda, fácil de peinar y además requiere poco mantenimiento. Es además una buena alternativa para aquellas chicas que busquen un cambio de look, pero no precisamente uno radical. Pero Sydney no ha decidido despedirse solo de su pelo largo, también ha realizado otras sutiles innovaciones en su peinado. Por un lado, ha querido sustituir el flequillo romántico que le ha acompañado hasta ahora, por uno desfilado y abierto, con la raya en el medio.

También ha repasado el color de pelo con unas mechas de estilo Cenicienta, ese rubio luminoso inspirado en el cuento de hadas al que últimamente se están sumando celebrities como Lily James. El responsable de esta transformación capilar no es otro que Glen Coco Oropeza, el mismo peluquero en el que también confían Kylie Jenner, Dixie D'Amelio o Megan Fox. El experto ha querido jugar con la raya en medio de la actriz para darle un volumen a su peinado digno del estilo Old Hollywood, aquel inspirado en el cine clásico que vuelven a poner de moda las nuevas generaciones de intérpretes.