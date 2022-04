Coleta con trenzas, el peinado rápido para días de sol funciona en chicas de pelo liso y rizado

La melena XL está de moda. El pelo largo y ultra liso se ha convertido en una de las tendencias de belleza más poderosas de la temporada. En la pasarela, firmas como Versace o Chanel han reafirmado el éxito del corte del momento, aprobado también por iconos como Kendall Jenner, que ha optado además por cambiar su pelo castaño por un cobrizo muy favorecedor. A la hora de peinar esta melena larga, hay un recogido que promete solucionarte muchos quebraderos de cabeza cuando lleguen los días de calor y busques un peinado rápido para combatir las altas temperaturas. Es ideal para chicas con pelo largo, aunque por supuesto es tan sencillo que también podrás probarlo si te has rendido al corte bob.

Da igual si tu pelo es liso, ondulado o rizado, la coleta con trenzas se impone como la alternativa a los recogidos atemporales. Es perfecta para dar un giro de 180 grados a tu look en cuestión de minutos. Este tipo de coleta subraya una vez más la buena acogida que las trenzas están teniendo en las últimas temporadas, tanto en su versión años 2000 como en las propuestas de aire relajado que van de la mano con el estilo new bohemian.

En los looks de calle de referentes de estilo como Bella Hadid este peinado ya se ha convertido en una opción recurrente. En el caso de la modelo, suele optar además de por la coleta con trenzas sencilla, por una versión de dos coletas trenzadas. Kendall Jenner o influencers como la brasileña Camila Coelho, Karen Wazen (y otras caras como Bruna Bear) han cambiado igualmente el pelo suelto por este recogido exprés.

- El peinado '2 en 1' más fácil para tus bodas de primavera y verano

La elaboración es tan sencilla que no necesitarás maña ni tiempo, tampoco contar con productos específicos o herramientas de calor. Basta con contar con un coletero grande y varios más pequeños para crear este recogido cómodo.

En primer lugar, una vez que tienes el pelo desenredado, realiza una coleta clásica de acabado pulido. Elige un coletero del color de tu pelo si prefieres un resultado más natural o un diseño tipo scrunchie si buscas un punto de tendencia. Una vez que tienes la coleta, divide el cabello en mechones (pueden ser de igual o diferente grosor según el tipo de trenzas que quieras) y realiza pequeñas trenzas. El paso a paso no implica más de unos minutos y el resultado es un peinado de aire primaveral ideal para completar un look urbano o incluso un estilismo especial para invitadas que no quieren ser como las demás.