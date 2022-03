El 'eyeliner' de Zoë Kravitz en 'The Batman' escondía un secreto

La esperadísima nueva película de The Batman, coprotagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz nos ha dejado impactantes looks de alfombra roja, como el vestido 'gato' que la actriz llevó para la premiere de la cinta en Nueva York. Una llamativa creación de Oscar de la Renta que hacía un guiño directo a su personaje de Catwoman. Tampoco ha pasado desapercibido el maquillaje que Zoë luce en la ficción, un eyeliner muy favorecedor que también hace honor a su personaje (Selina Kyle/ Catwoman) ya que se trata de un delineado felino en color negro. La artífice detrás de este look de belleza es la reconocida make up artist Pat McGrath, uno de los rostros más influyentes de la industria y habitual desde hace años en los desfiles de grandes firmas internacionales, donde se encargar de complementar las colecciones con el perfecto beauty look.

En una de las primeras imágenes que se dio a conocer de la esperada película, pudimos ver a Zoë Kravitz con el corte de pelo del momento (una media melena a la altura de los hombros peinada con raya lateral) y luciendo un delineado de acabado ahumado con toques de luz. Fue cuestión de tiempo que se multiplicaran los tutoriales en redes sociales con el paso a paso para emular el look Catwoman, un maquillaje que por otro lado resulta perfecto para cualquier salida nocturna o incluso, en una versión más discreta, para el día a día. Tal y como ha contado Pat McGrath en una entrevista con la edición americana de Vogue, hay cierta diferencia entre el look de Seline Kyle y el maquillaje que lleva cuando se convierte en Catwoman. "El delineado expresa un carácter. Para Selina el cateye tenía una estética más underground, de aspecto borroso y brillante. Luego subvertí el clásico eyeliner de Catwoman deconstruyéndolo y jugando con diferentes niveles de formas".

Pat McGrath lleva años trabajando en el backstage de los desfiles más importantes de la industria. Por citar algunos shows, ha sido la encargada de crear el maquillaje de firmas como Versace, Burberry o Prada. Además, desde 2015 tiene su propia marca cosmética, Pat McGrath Labs, sello que recientemente ha creado una colección cápsual inspirada en la estética regency con motivo del estreno de la próxima temporada de Los Bridgerton. Tal es la influencia de la maquilladora británica que la reina de Inglaterra la nombró Dama del Imperio Británico el pasado año, la distinción más elevada a la que puede optar dentro de su oficio.