Copia el recogido fácil de Kristen Stewart y estarás guapísima aunque tengas un 'bad hair day' 😉

Pocas actrices han experimentado cambios de estilo tan camaleónicos dentro de la pantalla como Kristen Stewart. La actriz ha dejado claro a lo largo de los últimos años que no tiene miedo a pasar por peluquería siempre que el guion lo exija, por eso la hemos visto lucir desde una melena larga y morena a capas, hasta un pixie rubio platino. Pero si hablamos del estilo de la recién nominada al Oscar durante su día a día, podríamos definirlo como effortless chic: no hay duda de que su papel como Diana de Gales ha influido en su vestidor, pero la intérprete siempre ha tenido el don de lograr looks sofisticados sin complicarse en el intento. Y así acaba de demostrarlo durante su última aparición en el programa Jimmy Kimmel Live, donde se ha dejado ver con un original peinado que acabamos de incluir en nuestra lista de los mejores recogidos para un bad hair day.

Con un sencillo conjunto compuesto por unos pantalones vaqueros oscuros y una camiseta blanca básica, Kristen posaba ante las cámaras minutos antes de pasar por vestuario para grabar la entrevista del programa, para el que eligió después un mono largo de pedrería en azul marino y negro. Lo que no cambió, sin embargo, fue su peinado: una coleta doble con la que despejó el cabello del rostro recogiéndolo hacia atrás y atándolo con pequeñas gomas. Un recogido perfecto para domar nuestro pelo en sus días más rebeldes, aquellos en los que tengamos que lidiar con el encrespamiento o que, simplemente, no nos convezca cómo queda suelto. En lugar de hacernos el clásico moño de bailarina, la opción que la actriz propone puede ser una idea original.

Copia la coleta de Kristen Stewart paso a paso

Solo necesitarás un peine y tres gomas de pelo pequeñas para recrear el peinado de la protagonista de Spencer:

Con la ayuda de un peine, divide el pelo en dos secciones justo a la altura de las orejas, llevando la primera mitad del cabello hacia atrás para recogerlo en una pequeña coleta. Puedes cardar la raíz con un poco de laca para obtener un efecto con volumen como el de la actriz.

Ahora recoge el pelo que ha quedado suelto en otra coleta baja, asegurándote de no dejar fuera ningún mechón.

Por último, une las dos coletas en una a la altura de la nuca con otra goma, ¡y listo!

Un peinado exprés que no te llevará más de cinco minutos y al que, si quieres, puedes introducirle variaciones: por ejemplo, agragando más gomas a la coleta para crear un efecto bubble braid o incorporando accesorios como un lazo u horquillas. También puedes echar un vistazo a estas otras ideas de recogidos fáciles si te apetece innovar con tu peinado sin invertir demasiado tiempo en ello.