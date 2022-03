El elegante recogido de Grace Kelly llega a las pasarelas y Kendall Jenner es su mejor embajadora

Todo cambio de look sorpresa recibe miles y miles de comentarios tanto positivos como negativos en las redes sociales, pero estamos seguras que el que ha lucido Kendall Jenner sobre la pasarela durante la Semana de la Moda de Milán, tendría incluso el aprobado de una de las princesas más influyentes de la historia. Con el permiso de nuestra querida Diana de Gales, hoy nos referimos a Grace Kelly, quien en los años cincuenta y principios de sesenta popularizó un recogido que parece que se ha colado en el moodboard de belleza de la línea otoño-invierno 2022 de Prada.

La hermana modelo del clan Kardashian ha vuelto a desfilar para las marcas más prestigiosas de la industria, su presencia en la ciudad italiana ha sido toda una revolución de estilo y gran parte de culpa lo ha tenido su cabello cobrizo, una tendencia que viene pisando fuerte desde el estreno de la serie de Netflix, Gambito de dama. La nueva imagen que ha estrenado de la mano de los coloristas Jenna Perry y Matt Rez -los mismos que trabajan con las estrellas del sector como Angelina Jolie, Kaia Gerber y Hailey Baldwin- ha acaparado todos los titulares internacionales, ¡y no es para menos! De lucir una preciosa melena castaña por las calles de Los Ángeles, ahora nos ha sorprendido con un tono pelirrojo muy atrevido que no ha pasado desapercibido.

Pero no nos hemos quedado enamoradas de este inesperado cambio de look con el que se ha estrenado esta temporada, el motivo por el que nos encanta este peinado es porque nos transporta a una de las épocas más glamurosas, aquel momento donde cada detalle del estilismo estaba pensado milimétricamente. Bautizado como una versión del bouffant, fue el que llevó la princesa de Mónaco para eventos oficiales, alfombras rojas y fiestas privadas, aunque no fue la única. Otras referentes de estilo como Audrey Hepburn, Brigitte Bardot y Jackie Kennedy, que marcaron el rumbo del armario y el tocador femenino, también se unieron a este boom de belleza.

Kelly lo lució en una opción muy elegante a lo largo de su vida y menos llamativa que la vista en el mencionado desfile, incluso lo combinaba con el moño italiano por excelencia creando así un recogido único y especial. Su gran legado sigue presente entre las amantes de la industria, y Kendall Jenner es el ejemplo de ello del que todas podemos aprender e inspirarnos para nuestra próxima boda o evento importante. Despídete de la melena suelta o los recogidos virales, ahora podrás convertirte en una auténtica princesa con este delicada propuesta, ¡sin necesidad de teñirte!