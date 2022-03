Charlie D'Amelio deja de editar sus fotos para visibilizar el acné

Charli D'Amelio es una las chicas de moda de la Generación Z y todo un referente en redes sociales. En 2019 se unió a TikTok para compartir sus coreografías, y en menos de tres años, se ha convertido en la persona más seguida de la plataforma, con más de 136 millones de personas pendientes de su contenido. Sin embargo, pese a las cifras estratosféricas que maneja, la joven siempre intenta darle un uso responsable a su influencia, probablemente consciente de lo mucho que puede significar para mucha gente. Y esta vez la celebridad de Internet ha vuelto a dar una lección, decidida a romper con esa estética de perfección que a veces las redes intentan imponer. Así, ha decidido dejar de editar las fotografías en las que aparece sin maquillar, mostrando su piel al natural y visibilizando uno de los problemas dermatológicos más comunes, especialmente a esa edad: el acné.

A los 17 años, Charli D'amelio está experimentando lo que muchas chicas vivimos durante la adolescencia (y más allá): brotes de acné y rojeces. Lejos de ocultarlo, la tiktoker siempre ha intentado naturalizarlo a través de sus vídeos, en los que aparece muchas veces sin maquillar. Sin embargo, no era tan frecuente verla de esta forma en las fotografías que sube a sus otras redes sociales. De ello se ha dado cuenta la periodista Kat Tenbarge, quien dejó un comentario después de ver las imágenes que compartió sobre su acné: "¡Me parece muy bien que Charli D'Amelio no edite su acné!". Una opinión que ha sido respaldada por los seguidores de la influencer, quienes le han dado las gracias por visibilizar algo tan común como esto.

Una decisión difícil para Charli D'Amelio

Consciente del impacto que tuvieron sus fotos, llegando a alcanzar los más de tres millones de 'me gusta' en cuestión de horas, la joven quiso explicar en redes sociales que la decisión de no editar su apariencia y posar con acné no ha sido tan sencilla. "Me ha llevado mucho tiempo sentirme cómoda en mi piel", admitió. "Pero así es como me veo y el maquillaje solo ayuda hasta cierto punto. Tengo que tener confianza y aprender a amar cada 'imperfección' que tengo y que a la vez son las que me hacen única y especial a mi manera".

Un mensaje body positive que sus seguidores han aplaudido y que demuestra que la 'Gen Z' no solo está influyendo en las tendencias de moda o de belleza del momento, sino que intentan ir un poco más allá rompiendo estereotipos. En redes se está viviendo un auténtico fenómeno, abrazando lo que tradicionalmente se ha definido como imperfecciones: son muchas las chicas conocidas que utilizan la tecnología para visibilizarlas, y sobre todo, celebrarlas. Y es que solo hay que echar un vistazo a los últimos movimientos virales que nacen en Internet: recientemente se ha puesto de moda el maquillaje choco chips, que realza pecas y lunares. Pero también hay una preferencia por mostrarse al natural y normalizar todos los tipos de pieles. Algo a lo que, sin duda, personas como Charli D'Amelio están contribuyendo.