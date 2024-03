Olivia Rodrigo cambia de ‘look’ para su nuevo video musical

Olivia Rodrigo anunció en su concierto de Chicago el lanzamiento de la versión deluxe de su segunda entrega “GUTS (Spilled)” en donde agrega 5 nuevas canciones adicionales a las del disco original. Estas ya están disponibles en todas las plataformas de audio, y se trata de nuevos títulos como “Scared of my guitar”, “Girl I’ve always been”, “Stranger” y “So american”.

No es casualidad que sus álbumes hayan sido todo un éxito. Pues tanto la melodía, las letras y los visuales de sus entregas siguen una misma línea. Su estética tipo “grunge” se ha vuelto característica de la cantante. A pesar de que sus looks pueden variar, mantiene siempre las uñas en tonos oscuros, labios en tono rojo cereza y una melena larga con un brillo envidiable.

©oliviarodrigo



Gen Z Queen: Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las mayores exponentes de la estética grunge y noventera.

A diferencia del primer álbum, Olivia le da un giro un poco más roquero a su más reciente entrega. Sumado a esto, la cantante de 21 años estrtenó un nuevo video que corresponde a “Obsessed”, una sus canciones nuevas.

El cambio de look de Olivia Rodrigo para su nueva entrega musical

La ganadora del Grammy lanzó un nuevo video en el que luce su melena suelta arreglada con un par de trenzas y un fleco. ¡Sí, leíste bien!, un fleco mini que acentúa su carácter roquero. Aunque su melena se ve súper natural, la realidad es que está utilizando una peluca. Y esta fue elaborada y colocada por su hairstylist de confianza Clayton Hawkins, quien es experto en peluquería y peinado. Sin embargo, aunque su look sea temporal, nos encanta que Olivia siempre está dispuesta a probar las nuevas tendencias de belleza, como lo es el micro fleco, el cual vimos a principios de año en celebridades como Zendaya y Kristen Stewart.

En su nuevo clip, vemos un desfile de exes, mismas con las que se compara. La vemos en un salón de fiestas rodeada de flores, adolescentes en vestidos blancos y trajes de baño con ramos de rosas en diversos tonos, vestidas con diferentes bandas cruzadas que se leen con características que definen a cada una según diversos estereotipos.

Olivia o como ella se autodenomina en el video “Miss Right Now”, juega con los colores en el clip de la nueva canción vistiendo un color opuesto al que usa el resto del cast. Sumado a esto, luce un vestido de hombros caídos en negro y hecho de tul, mismo que complementa con sus icónicas combat boots, aquellas que también protagonizan todos los atuendos que usa en el set de su actual gira.