Identifica las señales para saber si es hora de usar lentes

Aunque consideres tener una buena vista, lo recomendable es realizar un examen cada uno o dos años

Estas son solo algunas de las señales, pero recuerda que nadie conoce mejor tu cuerpo que tú, cuando algo te indique que las cosas no están funcionando al 100%, no dudes en acudir con un especialista en el área. Si necesitas usar lentes y no lo haces, esto terminará por repercutir en los diferentes ámbitos de tu vida. Una mala visión puede derivar en la reducción de productividad en el trabajo, aumentar el riesgo de caídas y accidentes automovilísticos.

“El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada” -Gustavo Adolfo Bécquer.