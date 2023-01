El rostro es una de nuestras herramientas más valiosas. Por ende, debemos de tener particular cuidado a la hora de darle mantenimiento para lograr mantenerlo, no solamente radiante, sino saludable. Los dermatólogos recomiendan usar un limpiador que se adapte bien a tu tipo de piel por encima de un jabón en barra. Lavarte la cara dos veces al día no siempre es necesario, pero lavarte una vez puede prevenir brotes de acné.

9 mitos desmentidos sobre lavarte la cara

Distinguir los mitos de los hechos sobre la manera en cómo lavarte la cara puede ser confuso. A continuación encuentra, uno a uno, los mitos desmentidos alrededor de la limpieza facial y descubre qué podrías modificar en tu rutina de skincare.

Mito 1: No debes de lavarte la cara en la regadera

Aunque algunos piensen que lavarse la cara no debería formar parte de su rutina de ducha, puede ser algo bueno siempre y cuando tengas precaución. Cuando te lavas la cara en la regadera, el vapor tibio promueve una exfoliación más profunda y destapa los poros. Mientras no uses agua muy caliente o jabones fuertes, lavarte la cara mientras te bañas te ahorrará tiempo, agua, y te brindará una limpieza a fondo para preparar tu piel para el resto de tu rutina de skincare.

©GettyImages



Lavarte el rostro en la regadera puede ser muy efectivo.

Mito 2: Debes de limpiarte el rostro dos veces por día

Si necesitas o no lavarte la cara dos veces al día, dependerá de tu tipo de piel y de lo que necesites asear. Los tipos de piel seca o sensible, está bien limpiarlos una vez por día, mientras que la piel grasa puede requerir al menos dos. Sin embargo, siempre se recomienda lavarse el rostro después del gimnasio o antes de acostarse. No solamente para eliminar el maquillaje, sino también la suciedad y la contaminación que se acumula en nuestra piel durante el día. Esas partículas pueden causar daño oxidativo y contribuir a la descomposición del colágeno y surgimiento de arrugas.

©GettyImages



Lavarte la cara dos veces al día no es necesario para todos los tipos de piel.

Mito 3: Tus productos solamente son efectivos si tu cara siente una ligera quemadura o tensión después de su uso

La famosísima frase “no pain, no gain” no aplica cuando se trata del cuidado de la piel. Cuando la piel se quema o se irrita con los ingredientes de tus productos, se altera el manto ácido protector de la piel, lo que puede derivar en una mayor sensibilidad e incluso infección de la dermis. Disclaimer: ciertos ácidos y retinoides fuertes recetados por dermatólogos pueden producir una ligera sensación de ardor o una reacción de descamación hasta que la piel se haya adaptado. Estos síntomas desaparecen a medida que el ingrediente activo vuelve a equilibrar la renovación celular. Si no estás seguro si la reacción de tu piel a un producto es normal, comunícate con tu dermatólogo antes de continuar haciendo uso de él.