Victoria Beckham y la estricta dieta que lleva día a día desde hace 25 años

Cuando se trata de su alimentación, Victoria Beckham se toma las cosas muy en serio. Tan es así que desde hace 25 años se apega a una estricta dieta con la que no sólo se asegura de comer en balance, sino de mantenerse en forma. Por lo general, el estilo de ida delas celebridades causa mucha curiosidad, y fue justo su esposo, David Beckham quien reveló que desde que se casaron ha visto que el amor de su vida tiene las reglas claras sobre lo que pone en su plato.

Y es que, según palabras de su esposo, la Posh Spice no ha cambiado su dieta desde el día en el que la conoció, un detalle de gustos en el que ambos difieren. “Desafortunadamente estoy casado con alguien que ha comido lo mismo por los últimos 25 años”, dijo en su charla con River Cafe Table 4, en donde aseguró que para él las cosas son muy distintas, ya que disfruta del sabor de los platillos, así como de los excelentes vinos que llegan a su mesa.

“Desde que la conocí, sólo ha comido pescado a la parrilla y vegetales hervidos”, explicó. Y no, Victoria parece no encontrar aburrida su dieta pues, además de mantenerla así por casi tres décadas, muy rara vez se va por otro camino cuando de comer se trata.

Una de esas ocasiones fue cuando estaba en la dulce espera de su hija menor, Harper. “Es la única vez en la que quiza compartí algo de mi plato con ella. Fue cuando estaba embarazada de Harper y sí, fue de lo más increíble”, recordó el astro del futbol.

A pesar de que marcó un gran momento en la historia de su matromonio, no recuerda con exactitud de la comida que tanto se el antojó a su esposa. “Fue una de mis noches favoritas. No logro recordar qué fue, pero sé que esde entonces no lo ha vuelto a comer”, aseguró el padre de cuatro.

Las diferencias en gustos de Victoria y David Beckham

Más allá de las declaraciones de David, Victoria ya había confirmado que su dieta se compone de alimentos que no fueron cocinados con aceite, mantequilla o bañados en salsa. Incluso deja fuera de su alimentación todo aquel producto derivado de los lácteos y no come carne roja. Otro platillo que le gusta son las tostadas de pan multigrano con un poco de sal, y para su cumpleaños pide una tarta hecha de fruta.