Simone Biles no deja de ser una inspiración para las chicas, no sólo del país, sino del mundo entero. La joven atleta recién volvió a casa luego de su memorable participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 para disfrutar al máximo los días soleados que aún quedan del verano. ¡Y lo hizo con mucho estilo! Ahora luce un nuevo look que ha dado mucho de qué hablar pues jamás se le había visto con un peinado similar.