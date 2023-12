En un tour virtual de las oficinas de Kylie Cosmetics, la joven de 23 años no sólo mostró cómo es un día a día en la empresa famosa por sus kits de lipsticks. También demostró que su prioridad es su hija, de quien no se separa ni siquiera en las largas jornadas de trabajo, y para ello la pequeña cuenta con su propio espacio para jugar, dormir y, ¿por qué no? empezar un nuevo negocio en el mundo de la belleza como su mamá y sus famosas tías.