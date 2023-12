¿Quieres una manicura en gel? Esto es lo que debes saber antes

¿Realmente duran 4 semanas? ¿Debilitan las uñas? ¿Se pueden poner con uñas cortas? Son algunas de las interrogantes más comunes sobre las uñas de gel. Lo cierto es que no se puede negar lo bonitas y ‘perfectas’ que lucen unas manos con este tipo de manicura.

Si quieres darte este gusto, debes conocer de qué se trata y cuáles son los beneficios y los aspectos potencialmente negativos de hacerte una manicura alternativa en gel y cómo contrarrestarlos.

Muchos médicos coinciden en el riesgo de someterse a los secadores con rayos ultravioletas, tras la prolongada exposición del secado de uñas

¿Qué es la manicura en gel?

Se trata de una técnica de manicura que utiliza un esmalte a base de gel y para curarlo y fijarlo en las uñas requiere una luz UV o LED.

Ventajas de las manicuras de gel:

La principal ventaja de colocarse uñas de gel es que son las más duraderas. Si son bien cuidadas pueden llegar a cuatro semanas, pero lo mínimo son dos semanas sin que se astille la pintura y con el diseño que hayas elegido impecable.

Si las tienes cortas porque te las muerdes, esta puede ser tu solución para darles un respiro y permitirles crecer y recuperarse.

Pueden ser decoradas con nail art

No pierden su brillo por su esmaltado.

La manicure de gel permite realizar creaciones artísticas en las uñas impecables y muy hermosas por su secado rápido y esmalte

Desventajas o ¿el gel daña tus uñas?

Sobre esto existen opiniones encontradas. En general el proceso de aplicación y de eliminación de las uñas de gel es uno de los métodos más agresivos de manicure, se resecan, se vuelven quebradizas y débiles. Por ello se recomienda remojar las manos en aceite de coco o de almendras para rehidratar manos y uñas luego de este procedimiento.

Exponer las manos a los rayos UV de la lámpara que se usa para el secado del gel tiene consecuencias negativas a largo plazo. De hecho, según declaró a Belleza latina, la dermatóloga y directora del Centro Mount Sinai de Nueva York, Dra. Heidi Waldorf: “El problema es que los rayos UV son acumulativos. Así que, si usas este tipo de secador de uñas de vez en cuando, no tendrá graves consecuencias. Sin embargo, si te sometes a este tratamiento regularmente durante todos tus veinte y treinta, el riesgo (de cáncer de piel) será mayor.”

Lo recomendable para paliar los efectos es usar protector solar resistente al agua antes de la manicura para proteger la piel de los dedos.

La manicure con aplicaciones joya es tendencia en 2020

Existe un mito que mantiene que con las uñas de gel, las naturales no pueden respirar. Pero la verdad es que las uñas son tejido muerto y no necesitan respirar. Lo que sí puede suceder es que al no recibir aire y sol, tiendan a debilitarse con el tiempo.



Conociendo todos estos factores, puedes elegir ponerte unas uñas en gel si tienes diversos eventos en un mes muy agitado, para lucir fenomenal con una sola sesión de salón de belleza. Se aconseja no abusar de esta técnica sino dejar intervalos de tiempo entre una aplicación y otra para dar tiempo a la recuperación de las uñas. Además de aplicar los tips que ofrecimos para contrarrestar las desventajas.

