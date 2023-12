Lo bueno es que –sin duda– puedes revertir el aspecto envejecido a medida que comiences a relajarte y aprendas a lidiar con las adversidades. Y no está de más que comiences a utilizar faciales que estimulen la producción de colágeno y tengan propiedades antioxidantes como la mascarilla Arctic Hydration Rubberizing Mask with Vitamin C de Skyn Iceland ($30, Ulta Beauty), ideal para el tratamiento del cutis estresado.

Son muchas las causas que pueden generar situaciones de estrés en tu vida y tu piel no escapará a las consencuencias de la tensión que te afecta, lo imporante es aprender a reconocer las señales y estar dispuesta propiciar la relajación y el bienestar.