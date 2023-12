6 cuidados básicos para revivir tu piel después de exponerla al sol

El verano nos hace cambiar de rutinas, empezando por el armario y pasando por el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel. Así que es el momento propicio para ayudar a que genere vitamina D y devolverle –si es lo que te gusta– ese tono bronceado que hemos perdido en estos meses.

Pero luego de ese baño de rayos solares, ¿qué debemos hacer? Es cuando empieza la rutina après soleil, especialmente si pasamos un largo día de playa o piscina, porque el sunscreen no lo es todo.

Toma nota de estos seis cuidados esenciales que debes darle a la piel luego de exponerla al sol, para así revivirla y prevenir el envejecimiento prematuro.

No es recomendable exponer por largo tiempo la piel al sol

1. Ducha refrescante

Cuando sumado al sol, la piel se impregna dearena, salitre o cloro y con ello se aumenta su deshidratación, lo mejor que podemos hacer es darnos una ducha con agua fresca y fría durante la jornada.

Esto ayudará a refrescar la piel y mantenerla limpia, y de ser necesario, deberás también aplicar nuevamente protector solar.

2. Limpieza profunda

Luego del día de disfrute, es ideal una buena limpieza, para eliminar esas impurezas, que generalmente traen consigo el protector solar mezclados con el sudor y demás residuos.

Para ello es recomendable usar tu limpiador favorito, ya sea en espuma o gel y extenderlo por toda la piel del cuerpo, mientras te das un buen baño.

Entre los productos para este paso, pueden probar el SkinCeuticals Simply Clean ($37.86), indicado para la piel normal o mixta, que purifica y suaviza su textura.

Otra opción beneficiosa es el Aveeno Soothing Bath Treatment ($6.97), a base de avena, que ayuda a aliviar y calmar la piel seca o irritada, al tiempo que la limpia y humecta, dejándola con aspecto saludable.

La hidratación de la piel es vital para mantenerla sana

3.- Dosis extra de hidratación

No sólo basta con una buena ducha y limpieza, la piel a diario requiere de mucha hidratación, y si es luego de recibir rayos solares, aún más.

La dermatóloga Francesca Fusco explicaba en Nylon, que “cuanto más bronceada (o quemada) se pone la piel, más hidratación pierde”.

Por ello es vital beber mucha agua y al mismo tiempo aplicar una loción o una crema hidratante, y si viene del refrigerador mucho mejor, para obtener esa sensación refrescante y calmante sobre una dermis ligeramente húmeda.

Ideal es la leche corporal La Roche-Posay Lipikar ($24) que provee lípidos y penetra inmediatamente la piel seca, reforzando la barrera cutánea a largo plazo y protegiéndola de agresiones externas. Un plus adicional es la Too Cool For School, Coconut Ceramide Mask ($6), una mascarilla facial especial para hidratar, refrescar e iluminar la piel en sólo 20 minutos.

La rutina diaria de skincare previene los signos del envejecimiento prematuro

4.- El mejor calmante

Uno de los calmantes por excelencia para la piel que se ha bronceado de más, es sin duda el gel de aloe vera, ayuda a hidratarla, porque está compuesto de 99% agua, al tiempo que beneficia como un escudo refrescante y una sensación de alivio temporal. ¡Será un placer para tu dermis!

“Lo recomiendo, no solo por sus efectos refrescantes e hidratantes, sino también por sus propiedades antiinflamatorias”, indica la especialista Dominique Caron, fundadora de Apoterra Skincare.

Entre las opciones para este truco, está la máscara de hoja de Tony Moly I‘m Aloe (12$) para un régimen relajante extra.

5.- Sin exfoliación

Si bien, suele pasarnos que algunos puntos de nuestra piel presentan descamación, porque el protector solar no llegó a esas áreas o por exceso de exposición, es allí donde debemos dejar que se despegue naturalmente, nunca pensar en exfoliaciones corporales o guantes de exfoliación que puedan agravar la irritación y causar dolor.

El beneficio principal de exfoliar labios es retirar las células muertas para que después la hidratación sea más efectiva

6.- Incluir los labios

Aunque siempre nos enfocamos en la piel corporal en general, no olvidemos los labios, que también sufren y se afectan por la exposición al sol.

¿Qué es lo más recomendable? Según señala el portal Skincare, lo fundamental es iniciar la rutina de cuidado de los labios después del sol, con un exfoliante de labios que puede ayudar a eliminar las células muertas de la superficie de la piel y seguidamente aplique un acondicionador labial hidratante como el Kiehl’s Lip Balm ($14.95) para proteger y calmar una muesca seca e incómoda.

Además de estos seis consejos, es de destacar, que se deben evitar las quemaduras solares leves, porque provocan el envejecimiento prematuro, así como las quemaduras más fuertes y graves, que pueden contribuir como factor de riesgo del cáncer de piel.

La prevención es la mejor opción para una piel sana y radiante.

