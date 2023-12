Kendall Jenner tiene una rutina de maquillaje ¡de solo 5 minutos!

Gracias a su trabajo como modelo, Kendall Jenner ha aprovechado las largas horas en manos de los mejores maquilladores y hairstylists del mundo para perfeccionar sus habilidades a la hora de maquillarse hasta lograr una sencilla rutina de tan solo cinco minutos. La integrante del clan Kardashian-Jenner, compartió los pasos para un natural look, con el que ya estamos acostumbradas a verla, usando tan solo unos cuantos productos básicos de beauty. “Aprendo mucho por estar en el set”, aseguraba Kendall en Vogue y aquí te damos los detalles.

La mayoría de los estilos de maquillaje que usa Kendall Jenner en las pasarelas son muy naturales

1. Prepara su rostro

Para empezar con su maquillaje diario, Kendall muestra cómo aplica la base sobre su rostro y cuello, indicando “realmente no me gusta colocar demasiado, porque odio cuando la piel se acartona”, mientras que va esparciendo una pequeña dosis del producto con una brocha. Luego coloca corrector en puntos estratégicos, como el mentón, mejillas, nariz y el área entre as cejas, lo difumina con la yema de sus dedos, hasta dejar su cutis listo para aplicar el resto de los cosméticos.

2. Realza sus facciones

Sin duda, uno de los atractivos del rostro de la modelo son las cejas, así que este es el próximo paso y utiliza un lápiz para rellenarlas, darles forma y definirlas. En este momento recuerda y comenta sonriendo en el video que, a sus 14 años, sus arcos eran muy delgados porque “literalmente las arranqué todas”, así que de esa experiencia aprendió y no las ha vuelto a tocar.

La top model asegura que le gusta colocarse lip gloss para completar su maquillaje

3. Un toque bronceado

Al momento de darle a su piel ese aspecto como tocada por el sol, Kendall toma el bronzer, y para distribuirlo adecuadamente, usa una brocha cuyas cerdas une con los dedos para aplicar el producto de forma más concentrada en sus pómulos y cuello. También da un toque de color, con una brocha más fina, en los párpados a modo de sombra sutil. Seguidamente usa la mascara para dar volumen para realzar sus pestañas.

Kendall afirma que los trucos de makeup los ha aprendido en el set ante de salir a modelar

4. Truco final

Para los labios, la modelo asegura en el video de la publicación: “no relleno completamente con el lápiz labial”, pero sí aplica un toque de color en el centro del labio superior e inferior, para luego difuminarlo con la yema de los dedos, “sólo para darle un boost a mi propio color (de labios)”, acota Jenner.

Y el secreto final es un toque de lip gloss, “me gusta lucirlos con un poco de brillo en lugar de que sea solo mate”, afirma Kendall Jenner al culminar su práctico makeup. Una opción ideal para un natural makeup que podrás sumar a las que seguramente ya tienes. ¿Lista para hacer la prueba?

