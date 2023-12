Kourtney Kardashian tiene los tips para delinear tus cejas en casa como una profesional

¿Estás acostumbrada a dejar tus cejas en manos de un profesional de la belleza? Si este es tu caso y durante las últimas semanas no has podido asistir; y sientes qué no sabes bien cómo darle mantenimiento a las mismas poniendo en práctica algunos tips profesionales.

Pensando en ello Kourtney Kardashian ha recomendado a través de su web Poosh un artículo, en el que a través de la guía de Anastasia Beverly Hills da pautas sencillas para que salgas bien librada en estos tiempos de estar en casa y mantengas tu mirada bien enmarcada.

©Istock



Sacarse las cejas con pinza tiene una notable ventaja: se retira el vello desde raíz y te aseguras de extraer todos los que quieras

Sin duda, las cejas resaltan nuestra belleza y potencian nuestra mirada y existen unas pautas básicas para darles la forma perfecta, sin importar cómo sea tu rostro o el tamaño de tus ojos. Para ello, Anastasia Soare –fundadora de Anastasia Beverly Hills– se basa en la teoría de la proporción áurea para esculpirlas, como explicó a People. Esta herramienta estética la aplica en clientas de la talla de Michelle Obama, Naomi Campbell, las Kardashian, y Jennifer López.

La teoría de las proporciones estéticas

Entre sus principios establece que la ceja debe comenzar a la altura de la mitad del agujero de la nariz. El final de la ceja debe coincidir con una línea que forma entre la aleta de la nariz con la esquina exterior del ojo. Y el punto más alto de la ceja hasta el centro del iris.

De acuerdo con lo explicado por Anastasia a Poosh este método patentado permite determinar dónde deberían comenzar, arquearse y terminar las cejas de acuerdo con la estructura ósea: “el uso de estas tres marcas te ayudará a arreglar las cejas para crear un mejor equilibrio y simetría”.

©Istock



Con una plantilla evitas dejar una ceja más gruesa que la otra

La también llamada Reina de las cejas, aconseja usar una plantilla como guía para mantener la simetría entre ambas, como la Anastasia Beverly Hills Classic Stencils ($20.00) que son hechas de plástico flexible, duraderas y fáciles de usar –tal como sugiere la especialista–.

La forma ideal de limpiar las cejas

Al momento de hacer la limpieza y evitar irritaciones o que sea más doloroso el proceso, debes asegurarte de utilizar pinzas de buena calidad como las Precision Tweezers ($28), que tengan el agarre adecuado para eliminar hasta los vellos más pequeños. Y si necesitas usar tijeras, un par de acero de alta calidad como Anastasia Beverly Hills Scissors ($22.50) con ideales para cortar con precisión.

©Sephora



Anastasia cuenta que logró ocuparse de las cejas de Kim Kardashian después de mucho tiempo, pues esta se resistía: “Me decía, ‘No, solo yo me hago las cejas’. Si miras fotos antiguas, verás que las tenía más intensas y cuadradas (…) Ahora son más limpias y embellecen todos sus rasgos”.

Para finalizar

Es muy importante utilizar un aceite hidratante después de que limpies los pelitos extras de tus cejas, porque esto ayudará a “calmar la piel, evitar irritaciones y vellos encarnados”.

Puedes probar con:

Herbivore Lapis Balancing Facial Oil ($72.00) que calma el enrojecimiento.

($72.00) que Josie Maran 100 percent Pure Argan Oil ($49.00) que es una alternativa 100% orgánica especial para hidratar y suavizar las líneas finas y las arrugas además de preservar el brillo de la piel.

($49.00) que es una alternativa 100% orgánica especial además de preservar el brillo de la piel. Biossance Squalane + Tea Tree Balancing Oil ($49.00), un humectante natural de absorción rápida a base de aceite de árbol de té

Si ya tienes las herramientas y tu aceite hidratante en mano, con estas sencillas pautas puedes darte a la tarea de no descuidar tus cejas para lucir –cada vez que lo necesites– la mejor versión de tu mirada.

