Lupita Nyong’o nos enseña cómo llevar labios con mucho color ¡y estilo!

Los colores intensos y oscuros en el makeup han tomado fuerza esta temporada –no solo en invierno– y los labios no se han salvado. Esto bien lo ha reafirmado la actriz Lupita Nyong’o, quien se ha encargado de lucir sus labios con mucha personalidad y ha sido de gran inspiración para lucir estas tonalidades.

Esos borgoñas, burdeos, chocolates y violetas –muy de los 90–, son labiales que podemos llevar siguiendo los sencillos trucos que compartió con Allure el maquillador de la famosa, Nick Barose, y que fácilmente puedes seguir para unirte a esta moda con la que aportarás misterio a tu beauty look.

©GettyImages



La celeb se ha sumado a la tendencia de los tonos oscuros en sus labios

Estilo fácil de llevar

La primera interrogante que nos hacemos es, ¿cómo llevar en los labios un color oscuro sin que se vea opaco o plano? Para ello el makeup artist, explicó simples pasos que realizó en la actriz, en este caso para lograr un llamativo color ciruela, en los que utilizó lipsticks de Lancôme, por ser Nyong'o embajadora de la marca.

"Cuando miras los colores de la naturaleza, siempre tienen más capas y profundidad, incluso cuando se ven como un color, pero siempre tienen diferentes tonos. Así que apliqué algunos colores de lápiz labial y delineador para crear profundidad", señaló Barose.

Inspiración en cereza

Es así como aplicó sobre los lips de la actriz el color cereza Le Lip Liner Amandelle ($26), sobre éste luego deslizó, como tono base, el burdeos profundo L'Absolu Rouge Ruby Cream Lipstick en 481 Pigeon Blood Ruby ($32), para posteriormente en el centro agregar un raya brillante del lápiz labial en crema Ruby L'Absolu Rouge en 364 Hot Pink Ruby ($32). ¿El resultado? Además de la tonalidad deseada, unos vibrantes labios que resaltan.

“En realidad es una técnica clásica utilizada por las estrellas clásicas de Hollywood, porque es una excelente manera de asegurarse de que el lápiz labial más oscuro no se vuelva demasiado plano o no tenga dimensión. También es similar a los colores de los pétalos de flores", acotó el maquillador de la celebrity.

©Gettyimages



Lo ideal es hacer un real equilibrio en el makeup a la hora de usar labiales intensos

Otro truco efectivo

Pero si buscas otra alternativa más original –y amigable a tu bolsillo– el mismo make up artist de Lupita también ha aplicado otros trucos igual de efectivos en la actriz, y es que en lugar de un lápiz labial usó sombras de ojos, pero ¿cómo lo hace? Según dijo a la revista Us Weekly, preparó los labios de la actriz con un lip balm, después los definió con un delineador de ojos de larga duración en azul intenso, y finalmente les aplicó una sombra color zafiro.

Si no deseas lucir un azul vibrante, puedes usar el color que desees, e ir agregando un poco de gloss transparente hasta lograr una textura homogénea y similar a la que llevó la famosa. “La clave para que el look sea atrevido y a la vez sofisticado, se trata de romper las reglas para lograr que los labios queden bien, por eso jugamos con sombras para lograr un matiz de azul que fuera profundo y rico, pero no demasiado osado”, señaló Barose.

©GettyImages



Cada gusto es distinto, pero si debemos saber cuál nos favorece mejor

Pero… ¿a todas nos queda bien?

Si bien ya hemos visto que esta tendencia la han llevado no sólo morenas como Lupita Nyong’o, sino otras celebs de piel clara o bronceada, es importante señalar que si tu tono de piel es similar al de la actriz, lo mejor es decantarse por rojos granates y burdeos. Pero si eres de tez blanca te serán más favorables las tonalidades borgoña, chocolates o violetas.

Sea cual sea el color a elegir, recuerda que el resto de makeup no debe restarle importancia al labial, por ello es ideal no maquillarse en exceso, es decir, lucir una piel y párpados en tonos suaves y luminosos, llevar una buena cantidad de máscara de pestañas o un eyeliner llamativo, y así hacer un buen equilibrio en el beauty look.

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...