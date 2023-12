Jennifer Lopez: lo que se esconde detrás de su codiciado bronceado

Somos muchas las que deseamos esa dorada tonalidad de piel con la que deslumbra Jennifer Lopez, y que solo suma puntos a su estilo. ¿Crees que es un deseo inalcanzable? Te aseguramos que no. Como toda celebridad tiene secretos que no devela, pero éste no es uno de ellos ¡para fortuna de todas!

La actriz y cantante ha dado a conocer recientemente que además de seguir una rigurosa rutina para cuidar su piel, hay un producto que es su infallible, y podría decir, es su mayor bendición para irradiar con ese bronceado que han envidiado en todo Hollywood y el planeta entero.

©Getty Images



El deseo de muchas es lucir el mismo brillo en la piel que la cantante

Barrido para brillar

Para obtener ese brillo saludable y una piel como besada por el sol –aún cuando es muy cuidadosa de exponerse a los rayos del astro rey– la diva del Bronx es fiel al bronzer de Serge Lutens ($170). Uno de sus productos predilectos y que recomienda sin dudar. ¿Los resultados? Están a la vista. "¿El único producto sin el que no puedo vivir? El bronceador de Serge Lutens, que me encanta. No sé si saben cuál es. Nothing fancy", afirmó Jennifer Lopez en entrevista a The Cut.

©Serge Lutens



Con este cosmético la diva del Bronx le saca más brillo a su tez

Más que color

El must de la celeb fue creado por el afamado maquillador y perfumista francés Serge Lutens, para ofrecer –como lo indica la firma– es de textura compacta, sedosa y ligera, que utiliza color para redefinir la tez y acentuar los contornos del rostro, dando un toque final de perfección. “Ofrece un color discreto y apenas visible".

©Getty Images



Los secretos beauty de Jennifer Lopez se enfocan en cuidar mucho de su piel

Skincare a la perfección

Pero sabemos que no solo este producto ha sido su fórmula mágica para lograr esa codiciada piel a los 51. Así que Jennifer sigue fielmente su skincare, empezando por beber grandes cantidades de agua alcalina, además de utilizar las cremas de La Mer, una de las marcas favoritas de muchas celebrities.



¿Otro cuidado más? Aplica a diario una dosis abundante de protector solar. “Creo firmemente en el FPS. Intento no quedarme al sol demasiado tiempo”, afirmó en una entrevista a Popsugar, y su aspecto demuestra que es así. Ya conoces parte de los secretos de belleza de la radiante piel de Jlo. ¿Los pondrás en práctica?

