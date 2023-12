Aunque es totalmente valido retocar nuestro make up, puede llegar a ser un poco tedioso. Los estilistas prefieren los correctores long lasting ya que su formula está diseñada para, precisamente, resistir el mayor tiempo posible sin la necesidad de un retouch. Prueba el Ultra HD Self-Setting Concealer de Make Up For Ever, cuya fórmula a base de esferas hialurónicas le permite durar por más de 12 horas. Sephora ($28).