Eva Longoria eliminó estos tres alimentos de su dieta para recuperar su figura

A casi dos años de haber traído al mundo al pequeño Santiago, Eva Longoria luce una silueta envidiable. ¿Cómo lo logró? La actriz se ha dejado ver en las redes sociales a lo largo del proceso –que ha sido como ella misma ha declarado en múltiples entrevistas “sin presión” y “sin prisa pero sin pausa”– con rutinas de ejercicios que mezclan el uso de pesas y prácticas de yoga, pero además de un pequeño truco: ha prescindido de 3 alimentos clave en su dieta.

©@evalongoria



Eva no desaprovecha oportunidad para pasar un rato en la playa con su familia y lo comparte en las redes sociales

A su ritmo

Todo a su debido tiempo, pues la actriz de 45 años, disfrutó su embarazo y postparto “sin sucumbir a ninguna presión” por recuperar su peso inicial, tal como contó a People, y fue cuando su bebé cumplió casi los 6 meses que retomó su entrenamiento físico. Al cabo de un año ya había recuperado su figura.

Fórmula infalible

Una buena alimentación y el acondicionamiento físico van de la mano como una ecuación inseparable es la premisa que Eva defiende y que reafirmó durante una entrevista para Vogue Australia. Pero la máxima que aplicó en su dieta consistió en eliminar 3 alimentos que le han permitido bajar rápidamente de peso: carbohidratos, azúcar y vino. “No he bebido vino. No he tomado azúcar. No he visto un carbohidrato en mucho tiempo”, reveló en una entrevista a US Weekly.

©@evalongoria



De acuerdo con Gabriella Fontanilles en su libro El Arte del parto, “si el régimen en la gestación ha sido equilibrado y el aumento de peso normal, la mujer recuperará su línea y cintura en algunos meses de forma natural”.

Cero carbohidratos y azúcares...

Lo sorpresivo de esta revelación tiene que ver con el vino, pues en el caso del azúcar y los carbohidratos, se sabe que son los principales alimentos que –en exceso– contribuyen a subir de peso pero también en su justa medida son los que principalmente dan la energía inmediata y estructural al cuerpo. Para hacer las dietas llamadas Low Carb, es importante seguir la guía de un nutricionista o sus efectos pueden ser perjudiciales y hasta contraproducentes.

Es por ello que existen detractores y defensores de este tipo de dietas, que implica dejar de comer en el día a día carbohidratos simples como el azúcar blanca, azúcar morena, harinas refinadas, arroz blanco, pastas, dulces, golosinas y refrescos, que son alimentos altamente procesados y que suelen causar inflamación en el organismo y producir retención de líquidos. Cuando alguien deja de consumir carbohidratos su organismo inicia un proceso denominado cetosis, que consiste en utilizar las grasas como principal fuente de energía. Allí radica su efectividad para bajar de peso.

©@evalongoria



Eva Longoria asumió con humor el aumento de peso durante su embarazo y le dio el tiempo a su cuerpo para recuperarse tras el parto.

¿Por qué dejar el vino?

A Eva su nutricionista le sugirió dejar a un lado esta bebida simplemente porque el organismo no quema las toxinas del alcohol y en su lugar las transforma en grasa, tarea que seguramente no fue fácil ya que la actriz ha confesado en más de una oportunidad ser una amante del buen vino.

El cuerpazo de Eva dice que sí le ha funcionado este tipo de restricciones, que seguro su nutricionista ha sabido equilibrar. Pero recuerda que cada organismo es diferente, por lo que lo ideal es que consultes con un especialista antes de poner en práctica ésta o cualquier otra dieta. ¡Tu salud es lo más importante!

